料再提供乌克兰价值7.5亿元武器 欧盟成员面对难民危机 表现前所未有团结

（布鲁塞尔／巴黎综合电）欧洲联盟将会再资助乌克兰价值5亿欧元（约7.5亿新元）的武器，协助乌克兰抵抗俄罗斯军队。

同时，面对深重的难民危机，欧盟27个成员国也表现出前所未有的团结。

欧盟27成员国领导人3月10日至11日在法国举行峰会，各国在首日会议后发布声明，强调欧盟成员将继续就政治、财政、物资及人道主义等领域的支持协调对策。

在第二天会议召开前，欧盟外交和安全政策专员博雷利受访时说，欧盟领导人预料会再提供5亿欧元资助军事武器。

此前，欧盟已同意提供价值4.5亿欧元的武器给基辅。

不过，对于乌克兰多次促请欧盟“立即”批准乌克兰成为会员的请求，欧盟成员立场分歧。

与此同时，欧盟内政事务专员约汉森周四警告，乌克兰难民危机对欧盟来说是非常大的挑战，但她坚称，欧盟27个成员国表现出前所未有的团结。

约汉森告诉记者：“非常遗憾的，情况越来越糟，炮火持续不断，许多人遭杀害。我们将看到越来越多人逃亡，不知道会有多少人，但我估计接下来会有数以百万计的人出逃。”

过去两周，中欧和东欧国家都忙着为涌入边境的乌克兰难民提供食物、住宿和医疗援助。约汉森警告，第一波出逃的乌克兰难民或许还可投靠欧洲其他国家的亲友，但随着难民人数增加，情况可能不容乐观。

约汉森说，由于近半数难民是儿童，要如何安置这么多小孩是“很大的问题”。

据联合国人权高级专员办事处11日的数据，战乱已迫使约250万人逃离乌克兰。

波兰境内已有143万难民，当地一名义工透露，难民人数过于庞大，他们面临资源逐渐耗尽的困境。

国际移民组织总干事维托里诺则呼吁俄罗斯和乌克兰，开辟双方同意的人道走廊，以便为继续留守乌克兰的民众提供粮食、日用品和水。