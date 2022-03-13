欧洲二战后最大难民潮 乌出逃者或激增至400万

（索菲亚综合电）为躲避战火而逃离乌克兰的难民越来越多，急速汇聚成第二次世界大战以来欧洲最大的难民潮。欧洲的区域团结也随着难民危机而面对考验。

联合国难民署数据显示，自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，已约有250万人逃离乌克兰，大部分前往东欧。截至周五，已有超过150万人逃进波兰，占难民总数约60%。另有数以万计的人逃到摩尔多瓦和保加利亚。熟悉情况的官员透露，这股难民潮可能在几天内激增至400万人。

波兰总统杜达周四与美国副总统哈里斯出席记者会时说：“我们从未面对这种情况。我们正设法应对，但如果我们无法获得国际援助，这股难民潮最终可能演变成一场人道灾难。”

虽然东欧国家敞开双臂迎接乌克兰难民，可是急速增加的人数对它们有限的经济能力和资源构成了沉重负担。

波兰总理莫拉维茨奇说，欧盟必须按机制解决这个问题。他形容，这是对欧洲“道义力度”的一个考验。

东欧国家接纳乌克兰人的考量之一是他们能填补各国的劳动力缺口。

保加利亚雇主联合会致函政府说，他们可以雇佣20万名乌克兰人。保加利亚总理佩特科夫形容乌克兰人“聪明、有知识……资历高”。

匈牙利向来移民政策严格，但劳动力短缺，因此也欢迎乌克兰人入境。匈牙利总理欧尔班上周说：“难民将获得援助。”

维也纳大学政治学教授罗森博格尔说：“那些已抵达欧盟境内的（乌克兰人）有足够资历，符合当地劳动力需求。”但她告诫，这种欢迎的态度可能会改变。

她说，东欧国家的移民政策向来极其严格，这些政府如今在民间普遍同情乌克兰的时刻改变立场；然而，当“更穷和资历较低的难民在几个月内也抵步”后，这种热情就未必能保持了。

此外，大批难民如何融入新社会是另一个问题。以收容最多乌克兰人的波兰来说，他们已经感受到压力，因为不少难民是无法工作的老人和孩子。

英国伦敦大学学院教授布里兹说：“这么大规模的移民潮要如何融入整个欧洲？这将是一个问题，‘失控点’还未到。”

摩尔多瓦已公开请求紧急援助，以应对涌入的10万难民。摩尔多瓦总理加里丽塔上周末对到访的美国国务卿布林肯说：“我们需要援助来应对这股难民潮，而且要快。”。