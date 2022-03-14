历史文化古城利沃夫 抢救文物防战火损毁

（利沃夫综合电）俄军大举入侵乌克兰，多个城市烽火四起。在还未受战火波及的历史文化古城利沃夫（Lviv），一场文化遗产保护行动正如火如荼进行。在利沃夫主要广场，工作人员用阻燃织物，把罗马众神雕像包裹起来。部分雕像周围还筑起了棚架，保护它们免受倒塌的砖石杂物破坏。至于能拆卸和搬动的文物则转移到安全地方保存。

利沃夫市议会遗产保护办公室主任奥尼琴科说：“一开始有点混乱，现在更有组织了。在搬走任何文物前，我们会拍照存档；安置在新的收藏地点后，还会拍照记录。”

利沃夫这场文物保护行动，除了动员市政府员工，也吸引志愿者参加。文物保护协会会长萨尤克召集了一个团队，自掏腰包购买防护材料，把彩色玻璃窗封起来。利沃夫旧城区被联合国教科文组织列为世界文化遗产，区内建筑有不少装有具历史价值的彩色玻璃窗。

在战火蔓延过来前，利沃夫所有画廊、博物馆和教堂都纷纷把所藏文物和艺术品转移到秘密收藏地点或地下储藏室。乌克兰最大博物馆之一利沃夫国家博物馆约有18万件藏品，原本展出的1500件文物几乎全被打包移走，其余藏品也都以特定方法储藏起来。馆长柯赞带领记者在馆内走一圈，他望着空荡荡的展示柜感叹道：“一切，一切都没了。”

利沃夫各机构难得有宝贵的准备时间，但在乌克兰其他正遭受俄军攻击的地区，当地的文化、宗教和建筑瑰宝能否在炮火中屹立不倒，令人深感担忧。

事实上，乌克兰各地已传出历史建筑不保的消息。第二大城市哈尔科夫一所教堂的彩色玻璃窗和中殿遭炮击损毁；西北部日托米尔一个建于19世纪的木制教堂被俄军捣毁；俄军也在基辅以北80公里的伊万科夫纵火焚烧一所博物馆，里头珍藏了乌克兰一位著名民间艺术家的作品，她的25幅画作化为灰烬。

柯赞说，他担心俄罗斯的目标之一是摧毁乌克兰的文化遗产。“如果（利沃夫）这里遭受与哈尔科夫和马里乌波尔同样的破坏，那将是可怕的悲剧……这是一个有历史记忆的地方。这里的博物馆保存着国家的历史。它们让我们明白我们曾经是谁，现在是谁，将来会是谁……俄罗斯要把这些都摧毁。”