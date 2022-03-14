俄军空袭乌西战事或升级 但双方谈判露曙光

来自 / 联合早报

整理 /
李秈霓

发布 / 2022年3月14日 5:00 AM

美国人道救援组织撒玛利亚救援会将乌克兰西部城市利沃夫市郊一座购物中心的地下停车场转变为战地医院，每天可以治疗100名急诊病人和进行14场创伤手术。（路透社）
美国人道救援组织撒玛利亚救援会将乌克兰西部城市利沃夫市郊一座购物中心的地下停车场转变为战地医院，每天可以治疗100名急诊病人和进行14场创伤手术。（路透社）

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（基辅综合电）乌克兰战火昨天（3月13日）烧到西部边境，靠近波兰一个军事训练场地遭空袭，至少有35人丧命134人受伤；战火可能延烧入北约，战争可能扩散和升级。不过，谈判桌却传来积极消息，乌克兰谈判代表说，俄方提案现在更有建设性，接下来几天可能取得进展。俄方也表示，双方可能达成协议草案。

位于乌克兰最西部利沃夫州（Lviv）亚沃里夫市（Yavoriv）的国际维和与安全中心星期天遭到空袭，俄军发射30多枚导弹，其中部分被拦截，约八枚击中目标。

国际维和与安全中心距离波兰边界还不到25公里，军事训练场地面积广达360平方公里，是乌克兰与北约联合军演的惯用场地。波兰外交部发表声明谴责此次空袭，英国则说此事标志着俄乌冲突的“重大升级”。北约官员说，事发时那里没有北约人员。

近日，俄罗斯扩大打击范围，更多乌克兰西部、中部设施遭受轰炸。周五晚上，俄军轰炸西部地区两座机场。乌军说，俄方向这两座分别位于卢茨克（Lutsk）和伊万诺-弗兰科夫斯克（Ivano-Frankivsk）的机场发射了超过10枚巡航导弹。自美国游说波兰给乌克兰提供战斗机后，俄军就加紧攻击乌克兰各地的机场。

英国国防部昨天说，俄军正从南部港口城市马里乌波尔和北部城市哈尔科夫推进，试图包围东部的乌克兰军。从克里米亚出发的俄军则试图绕开尼古拉耶夫（Mykolaiv），西进到乌第三大城市敖德萨（Odesa）。

乌克兰首都基辅昨早再度响起空袭警报。此前一天，乌总统泽连斯基警告，如果俄军强攻基辅，他们将面对一场殊死战。“我们必须坚持下去。我们必须战斗。”

随着西方国家加大对乌克兰军援，俄罗斯副外长里亚布科夫周六警告，向乌克兰输送武器的西方车队也将是合法的打击目标。美国政府同日表示，将加快向乌克兰提供价值2亿美元的小型武器，以及反坦克和防空武器。

乌克兰除了谴责俄军打击之外，也抨击俄罗斯扶持亲俄地方政府。乌克兰东南部梅利托波尔（Melitopol）市长上周五被俄罗斯绑架，俄军随即着手任命新市长和成立人民代表委员会来管理该市。乌克兰官员说，俄罗斯也计划在赫尔松举行公投，以“证明”当地居民希望赫尔松脱离乌克兰。

在谈判桌上，俄乌代表已开始就具体议题进行讨论。乌方主要代表波多利亚克昨天说，俄乌双方在第三轮面对面谈判后，以视频方式开展系列沟通并成立工作组，目前已接近就签署相关协议达成妥协。乌俄双方提出多种解决冲突的建议。对乌克兰而言，将签署的协议中得包含双方停火、俄罗斯撤军、签署和平协议、修复乌境内受损基础设施等原则性立场。最重要的是使乌克兰获得安全保障的内容。

俄媒星期天也引述俄方代表报道，谈判取得显著进展，双方可能很快达成一份协议草案。周六，德国总理朔尔茨与法国总统马克龙也同普京进行75分钟三方电话会谈。克里姆林宫说，普京说明了乌克兰的“真实情况”，包括指乌军把平民当做肉盾。法国总统府官员则说，普京并没有表现出结束战争的意思。

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