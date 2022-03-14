俄军空袭乌西战事或升级 但双方谈判露曙光

（基辅综合电）乌克兰战火昨天（3月13日）烧到西部边境，靠近波兰一个军事训练场地遭空袭，至少有35人丧命134人受伤；战火可能延烧入北约，战争可能扩散和升级。不过，谈判桌却传来积极消息，乌克兰谈判代表说，俄方提案现在更有建设性，接下来几天可能取得进展。俄方也表示，双方可能达成协议草案。

位于乌克兰最西部利沃夫州（Lviv）亚沃里夫市（Yavoriv）的国际维和与安全中心星期天遭到空袭，俄军发射30多枚导弹，其中部分被拦截，约八枚击中目标。

国际维和与安全中心距离波兰边界还不到25公里，军事训练场地面积广达360平方公里，是乌克兰与北约联合军演的惯用场地。波兰外交部发表声明谴责此次空袭，英国则说此事标志着俄乌冲突的“重大升级”。北约官员说，事发时那里没有北约人员。

近日，俄罗斯扩大打击范围，更多乌克兰西部、中部设施遭受轰炸。周五晚上，俄军轰炸西部地区两座机场。乌军说，俄方向这两座分别位于卢茨克（Lutsk）和伊万诺-弗兰科夫斯克（Ivano-Frankivsk）的机场发射了超过10枚巡航导弹。自美国游说波兰给乌克兰提供战斗机后，俄军就加紧攻击乌克兰各地的机场。

英国国防部昨天说，俄军正从南部港口城市马里乌波尔和北部城市哈尔科夫推进，试图包围东部的乌克兰军。从克里米亚出发的俄军则试图绕开尼古拉耶夫（Mykolaiv），西进到乌第三大城市敖德萨（Odesa）。

乌克兰首都基辅昨早再度响起空袭警报。此前一天，乌总统泽连斯基警告，如果俄军强攻基辅，他们将面对一场殊死战。“我们必须坚持下去。我们必须战斗。”

随着西方国家加大对乌克兰军援，俄罗斯副外长里亚布科夫周六警告，向乌克兰输送武器的西方车队也将是合法的打击目标。美国政府同日表示，将加快向乌克兰提供价值2亿美元的小型武器，以及反坦克和防空武器。

乌克兰除了谴责俄军打击之外，也抨击俄罗斯扶持亲俄地方政府。乌克兰东南部梅利托波尔（Melitopol）市长上周五被俄罗斯绑架，俄军随即着手任命新市长和成立人民代表委员会来管理该市。乌克兰官员说，俄罗斯也计划在赫尔松举行公投，以“证明”当地居民希望赫尔松脱离乌克兰。

在谈判桌上，俄乌代表已开始就具体议题进行讨论。乌方主要代表波多利亚克昨天说，俄乌双方在第三轮面对面谈判后，以视频方式开展系列沟通并成立工作组，目前已接近就签署相关协议达成妥协。乌俄双方提出多种解决冲突的建议。对乌克兰而言，将签署的协议中得包含双方停火、俄罗斯撤军、签署和平协议、修复乌境内受损基础设施等原则性立场。最重要的是使乌克兰获得安全保障的内容。

俄媒星期天也引述俄方代表报道，谈判取得显著进展，双方可能很快达成一份协议草案。周六，德国总理朔尔茨与法国总统马克龙也同普京进行75分钟三方电话会谈。克里姆林宫说，普京说明了乌克兰的“真实情况”，包括指乌军把平民当做肉盾。法国总统府官员则说，普京并没有表现出结束战争的意思。