TikTok时代的第一场战争：乌克兰战事的无情与温情

俄乌战争开打近三个星期以来，许多乌克兰人和年轻网民纷纷在各大社交媒体平台上传和转发战争画面。这也是短视频平台TikTok火遍全球后爆发的第一场战争。平台上流传的大量画面极具冲击力，仿佛在“直播”战事，让全球观众透过屏幕感受到战争的危害和残酷。

根据《纽约时报》3月6日报道，标签“乌克兰战争”（#Ukrainewar）的TikTok影片浏览量接近5亿次。

zaobao.sg搜集网上热传的俄乌战争视频贴文，让你一窥战争中的轻松时刻和温情瞬间。

以幽默面对残酷的战争

俄乌战争爆发后，住在基辅东北切尔尼戈夫（Chernihiv）市的20岁女摄影师沙申诺克（Valeria Shashenok）就频繁地在TikTok账号上传视频，记录自己的战争生活。

战争虽然残酷，沙申诺克的视频依然保留着TikTok常见的幽默逗趣风格。有的展示她在防空壕煮意大利面和咖啡，有的又以废墟和被炸建筑作为背景，拍她在大街上大摇大摆走猫步。这些内容充分展现了一个年轻乌克兰女孩在大难面前的从容自信，引起网民的追捧和赞赏，至今累积的浏览量高达几千万。

此外，TikTok上也热传一些以喜剧形式诠释乌克兰战争缘起的视频。在一个累计近1500万浏览量的短片，可见三个分别代表俄罗斯、乌克兰和北约组织的男生。俄罗斯和乌克兰紧挨着坐在一起，北约从身后“偷袭”，同时掴了两人一巴掌后就逃跑。俄罗斯和乌克兰都误以为是对方袭击，就开始打起来。短片情节影射俄乌战事因北约从中作梗而起。视频创作人的背景不详。

TikTok账号名为@martywithap的一个白人青年则把俄乌战争的背景融入虚拟情节，自拍角色扮演视频来模拟俄罗斯、乌克兰、北约、联合国、中国大陆和台湾之间的互动，以通俗的喜剧形式助观众了解这个热点事件和复杂的国际政治。

动人心弦的画面

以上几个视频虽能为观众制造笑料，但无情的战争其实不乏催人泪下的动人画面。

战争爆发初期，乌克兰男性因留下来参战而与家人道别的感人画面打动全网。不过，以上述视频为例，这名父亲的身份存有争议。有报道指，这名父亲是乌克兰的亲俄人士，他当时是把女儿撤离到俄罗斯的安全地区，自己则留下来与乌军战斗。

有的视频则让世人看到乌克兰人善良、坚强一面。

例如，乌克兰民众给一名投降的俄国士兵提供饮料和食物，还借手机给他打电话向母亲报平安。另外，有个乌克兰小女孩在防空壕高唱迪士尼电影《冰雪奇缘》主题曲《随它吧》（Let it Go）。即便深陷水深火热，乌克兰人仍能在侵略者面前放下仇恨，视频充满了正能量。

国内外俄国青年竭力发声

在严格管制言论的俄罗斯，当地一些青年在战争爆发后，通过各种途径表达反战立场。

一名在俄罗斯国营电视台第一频道工作的女编辑奥夫夏尼科娃（Marina Ovsyannikova），3月14日就因为打断了该频道的新闻直播，闯进演播室在主持人身后高举反战标语，结果被当局逮捕。经审讯，奥夫夏尼科娃因违反示威条例，3月15日被法院罚款3万卢布（约378新元）。

据路透社3月14日报道，俄乌战争爆发至今，俄罗斯全国已有近1万5000人因参与反战示威而被当局逮捕拘留。

其他国家也出现俄国青年通过焚烧俄罗斯护照和参与反战示威声援乌克兰。

不过，俄国的入侵行为让很多在国外生活的俄罗斯人被当地人歧视。一名生活在格鲁吉亚的俄国女青年为此在自己的Instagram账号发长文，一方面表态坚定支持乌克兰，另一方面也恳求大家不要散播仇恨。

新加坡网民视频以搞怪为主

由于战事发生在几千公里外的乌克兰，新加坡网民无法切身感受到战争的危害，本地社媒用户上传的俄乌战争相关内容，大多以搞怪类型居多。

不过，玩笑归玩笑，战争终究非儿戏，随着俄乌两国和平谈判达成妥协的曙光渐露，战争终结、平民免受伤害的日子或许指日可待。