乌克兰东南部重要城市满目疮痍 马里乌波尔被俄军围攻40万人受困

马里乌波尔濒临亚速海，是打通卢甘斯克、顿涅茨克与克里米亚陆地交通线的重要支点，俄军只要拿下马里乌波尔，就等于乌克兰南部门户洞开，俄军可以长驱直入。

（马里乌波尔／日内瓦综合电）被俄军围攻的乌克兰东南部重要港口城市马里乌波尔（Mariupol）现有约40万人受困城中，这些平民陷入断电断水的困境，终日惶恐不安，担心炮弹从天而降。

马里乌波尔濒临亚速海，是打通卢甘斯克、顿涅茨克与克里米亚陆地交通线的重要支点，俄军只要拿下马里乌波尔，就等于乌克兰南部门户洞开，俄军可以长驱直入。

俄罗斯国防部周五说，俄军正对马里乌波尔“拉紧绞索”，已经打到了市中心。该市官员说，自俄军2月24日入侵以来，已有2500个市民丧命。顿涅茨克州州长基里连科周五说，近日约有3万5000人逃离马里乌波尔，他们大多趁俄军暂停炮轰时徒步或开车出城。

马里乌波尔如今满目疮痍，楼房烧成焦黑，瓦砾碎片散落满地；庭院里躺着一具具无人认领、由棉被或外套包裹着的尸体，这些死者往往草草地一起埋了。

没有水电供应，妇女们只能围在临时拼凑的烧烤架，烹煮能找到的任何食物。随着春天即将到来，积雪已经融化，无法再融雪取水。

受访市民说，乌克兰曾是前苏联的一部分，与俄罗斯也曾是称兄道弟的关系，没想到如今遭俄军无情攻击。57岁市民亚历山大指着岳母遗体说：“她持有俄罗斯护照、俄罗斯公民权、一大堆奖牌……她是俄罗斯联邦养鱼业受表扬的员工，如今却躺在那里。”

受困者饥寒交迫，处于绝望边缘。一位妇女说：“我不想责怪任何人，但我现在感到厌烦害怕，而且很冷。”

马里乌波尔一家妇产科医院上周被轰炸，乌方称医院有三人丧命；当地一个改为临时避难所的剧院几天前也被炮击，尽管剧院外的草坪上特地用俄文刷着大字“儿童”。

俄否认攻击民用目标

俄罗斯否认攻击民用目标，并指责基辅利用平民作为人肉盾牌，对此乌克兰官员予以否认。

人们东躲西藏，在患难中也不忘发挥互助精神。一位中年市民说，他与年迈母亲在地下室躲了两天，后来逃了出来，遇到好心人收留他们。“我们现在坐在这里，盖着被子取暖，这里很冷，我们只想回家。”

联合国难民署：现在出逃乌难民处境更艰难

另一方面，联合国难民署警告，比起俄乌战事爆发初期就已逃亡的第一波难民，现在才出逃的乌克兰难民处境更为艰难。

该难民署发言人索特马什说，第一波难民是有计划地逃难，在外国有亲友接应、有地方可住；相比之下，现在才出逃的难民更可能投靠无门，更需要援助。“这是过去五六天我们在波兰观察到的情况……那些刚抵达的难民受到更大的创伤。他们之中有许多人都处于震惊状态。”

根据联合国难民署的数据，自2月24日俄国入侵乌克兰以来，已有327万人逃离乌克兰以躲避战火。波兰边防警卫人员表示，超过200万名乌克兰难民入境波兰。