美媒：俄乌战争和冠病肆虐正迫使世界走向去全球化

（华盛顿讯）世界各国的政府和企业在冷战结束后相信，经济全球化能够带来稳定，全球化的持续发展也确实改变了世界。不过，俄罗斯与乌克兰爆发战争和冠病大流行肆虐，正迫使世界走向去全球化，颠覆了人们对全球化的认知。

俄乌战事促使国际社会对俄罗斯实施制裁，令区域经济整合或一体化开始分崩离析。《纽约时报》报道，美国和欧洲正利用制裁措施，把俄罗斯这个世界第11大经济体与全球商业切割，目前已有数百家西方企业自发性地停止在俄罗斯的业务。

不过，世界第二大经济体中国一直不认同对俄罗斯的制裁措施。近年来，因为地缘政治紧张局势，以及西方指责中国侵犯人权等问题，令西方国家的官员和企业高管开始重新思考该如何与北京维持商业与贸易活动。

此前，冠病大流行造成商业成本飙升及全球供应链面临不可预测延宕，促使公司企业重组获取商品的方式和管道。这一连串的举措扭转了美国及盟友制定的冷战后经济和外交政策的核心原则。

报道指出，这一切可能造成世界回到20世纪时期那样，根据不同的意识形态分裂成不同的经济集团，而这种变化会为经济造成高度不确定性。如果俄罗斯和中国组建自己的经济联盟，可能会吸引那些寻求保护，以免受西方制裁的国家的加入。

经济合作与发展组织首席经济学家布恩直言，俄乌战事已启动了影响深远且不可预测的去全球化力量。

华盛顿智库“欧洲政策分析中心”负责人波利亚可娃指出，自由国际秩序的整体理念是通过经济相互依存作为防止冲突的抑制因素，但目前的情况证明，这样的理念行不通。“把大家捆绑在一起是二战后的欧洲模式，如果你去打仗，就会破坏抑制因素，带来巨大痛苦，没有一个头脑正常的人会这样做……但普京的行动向我们表明，我们可能只是活在自己的世界，而这并不是他或中国一直生活的世界。”

美国对外关系委员会高级研究员奥尔登也认为，全球化和经济相互依存会减少冲突，但目前各国正走向一个经济上更分裂的世界，这反映出世界在政治上也将会更分裂。