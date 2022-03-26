朝鲜成功试射新型洲际弹道导弹 分析：正常角度射程可覆盖全美

朝中社公开约16分钟视频，显示金正恩23日签署发射命令，并于24日下午全程指导试射。学者认为，此次试射可能是为了向韩国候任总统尹锡悦施压。这是朝鲜时隔四年零四个月发射的性能最高的洲际导弹，引起国际社会高度关注。

朝鲜证实，它于24日成功试射了新型洲际弹道导弹“火星—17”。这是朝鲜时隔四年零四个月发射的性能最高的洲际导弹，引起国际社会高度关注。对此，美国祭出新的制裁措施，舆论担忧半岛局势将升级。

朝中社昨日报道称，考虑到周边国家安全，24日试射的“火星—17”型导弹采取高角度发射方式，上升高度为6248.5公里，飞行时间67分钟，飞行距离1090公里，最后落在朝鲜东部海域。

朝中社还公开约16分钟视频。显示朝鲜领导人金正恩23日签署发射命令，并于24日下午全程指导。

金正恩说，朝鲜国防力量具备不畏任何形式军事威胁的强大实力，将为与美国帝国主义长期较量继续做好万全准备，以彻底阻止美帝国主义者危险的军事企图。

美国制裁导弹开发机构 以及提供敏感物料公司

朝鲜发射洲际导弹一个多小时后，美国国务院宣布，已对主导朝鲜导弹开发的朝鲜“第二自然科学研究院外事局”和一名朝鲜人和两家俄罗斯公司实施制裁，因为他们提供敏感物料供朝鲜导弹计划使用。

美国国务院发言人普莱斯在声明中说：“这些措施是我们持续努力阻止朝鲜推进其导弹计划的一环，而这凸显的是，在那令人担忧的计划中，俄罗斯在世界舞台上扮演扩散者的负面角色。”

针对朝鲜试射导弹，联合国安理会也决定，26日召开紧急会议，讨论对朝鲜采取追加制裁。

不过，朝鲜驻联合国大使金成昨日接受韩媒访问时指出，“朝鲜是自卫、合法行使权利的。朝鲜从来没有承认过制裁。即使安理会采取追加制裁，朝鲜不会在乎。朝鲜经济可以自力更生。”

朝鲜此次试射的可能是2020年10月举行的劳动党建党75周年阅兵式上，首次公开的“火星—17”洲际弹道导弹。分析认为，若朝鲜以正常角度发射，射程超过1万5000公里，可覆盖美国全境。

韩国国民大学兼职教授全贤俊指出，过去朝鲜会在韩国和美国政权交接期做出发射导弹等军事挑衅，导致紧张局势升级。这次活动可能是朝鲜在4月15日国父金日成诞辰纪念日“太阳节”之前的大动作，但距离这个节日还有一段时间，更可能是为了向韩国候任总统尹锡悦施压。

据了解，朝鲜在2012年12月韩国总统大选后进行了第三次核试验（2013年2月12日）。而且，在2017年5月大选后，朝鲜也发射了“火星—12”型中程导弹，并进行了第六次核试验。同年11月29日发射“火星—15”导弹后，朝鲜宣布，自己已经是拥核国家。

专家指出，韩国政府进入政权交接期，美国总统拜登忙着处理俄乌战争事情，此时朝鲜发射导弹，是想趁机掌握半岛局势主导权。4月朝鲜有“太阳节”，韩美也将举行联合军演，不能排除朝鲜再发射导弹或进行核试验的可能性。