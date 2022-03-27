拜登：英勇女子挡坦克“让我想起天安门事件”

（华沙综合电）美国总统拜登前天到靠近乌克兰边境的波兰城镇访问时说，乌克兰女子手持步枪挡俄罗斯坦克，让他想起1989年的中国天安门事件。他也再次把俄罗斯总统普京称为“战犯”。

在结束布鲁塞尔与盟国的三场峰会后，拜登前天搭乘空军一号转赴波兰靠近乌克兰边境的城镇热舒夫（Rzeszow）。这里距离乌克兰仅100公里，是乌克兰难民入境波兰的主要收容点和过境通道。

拜登当天与派驻热舒夫的美军和为乌克兰难民提供援助的人员见面。他指出，此行的目的是要“亲眼目睹”俄罗斯入侵乌克兰所造成的破坏，并再次称普京为“战犯”，“坦白说，我认为普京是个战犯。这符合法律上的定义”。

正在见证一场民主国家与独裁者之战

拜登在讲话中对乌克兰人顽强抵抗俄罗斯的精神表示赞许，并以一名30岁女子手持步枪挡在坦克车前面为例，赞扬乌克兰人“有骨气”。他说：“这让我想起天安门事件。这里发生了天安门事件。”

拜登也对现场的美军士兵说：“你们正在见证一场民主国家和独裁者之间的战争。你们所做的事情是非常重要的。”拜登此次视察的是美国第82空降师，该部队今年2月被派遣至波兰。

拜登昨天还到首都华沙与波兰总统杜达会面。拜登形容波兰对乌克兰战争所引发的人道危机肩负了重大责任，并指世界各国应共同承担这个责任。

拜登重申美国对北约的持久承诺，包括维护《北大西洋公约》第五条款中的集体防御这一基石原则。

华沙是拜登此次欧洲访问的最后一站，白宫说，他将在当地时间周六傍晚发表重要演讲。根据白宫发表的声明，拜登将在演讲中表明，“自由世界”反对俄罗斯入侵乌克兰的行动，主要经济体的立场一致，认为有必要制止普京。

另据美国国家安全顾问沙利文前天乘空军一号赴波兰途中告诉记者，拜登将与“此刻的所有相关利害攸关方阐述，摆在眼前的挑战的紧迫性，乌克兰冲突对全球造成的冲击，以及为什么在面对俄罗斯的挑衅，自由世界必须保持坚定与团结”。

昨天较早时，拜登也与当天到访华沙的乌克兰外长和防长会面。这是俄军入侵乌克兰以来，拜登首次与乌克兰政府高官面对面会谈。

乌克兰外长库列巴和防长列兹尼科夫昨天在华沙与美国国务卿布林肯和防长奥斯汀召开联合会议，拜登间中出席了会议。列兹尼科夫会后发推文说，双方讨论了“当前问题，以及乌克兰和美国在政治与国防上的合作”。