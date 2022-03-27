与土耳其希腊展开人道救援行动 法国将撤离遭俄军围困马里乌波尔民众

法国总统马克龙将在48至72小时内与俄罗斯总统普京展开新的讨论，以敲定撤离行动细节并确定执行方式。他表明，希望“尽可能救出最多人”。

（布鲁塞尔／基辅综合电）法国总统马克龙说，法国将与土耳其和希腊联手展开人道救援行动，从遭俄军围困的马里乌波尔撤离民众。

马克龙周五在布鲁塞尔出席欧盟峰会后说：“我们将与土耳其和希腊合作展开人道救援行动，协助所有想离开马里乌波尔的人撤离……我将在48至72小时内与俄罗斯总统普京展开新的讨论，以敲定细节并确定执行方式。”

马克龙表明，他希望“尽可能救出最多人”，并期望未来几天就能展开撤离行动。

15万受困居民状况恶劣

马克龙说，法国官员周五跟马里乌波尔市长通话，得知仍受困的15万名受困居民目前状况恶劣。

马里乌波尔当局透露，该市至今已有2000多人在战事中丧命，单是上周遭俄军轰炸的一所剧院就有约300人死亡。

乌克兰总统泽连斯基说，截至目前已有数千人撤离马里乌波尔，但当地的情况依然是悲惨的。

搭乘火车逃到西部城市利沃夫的文诺库萝娃形容，马里乌波尔如今宛如人间地狱。她告诉法新社：“我逃出来了，但我失去了所有的家人，失去了房子，我感到很绝望。”

马里乌波尔电视台的负责人奥西琴科也和家人及邻居撤离。她透露，他们在马里乌波尔时只能待在地下室，因为那里最暖和。她说：“我们把小孩放在床垫和垫子上，孩子和母亲躺在一起。祖父母坐在靠墙的椅子上睡觉，我们这些中年人则干脆睡在楼梯上。”

奥西琴科说，市内缺水缺粮。“有一天晚上，天上下起了雪，我们像孩子一样欣喜若狂。只要炮弹停下来，我们街区的每个人都去用桶收集雪，一起建立了一个雪融水供应系统。”

全城哀鸿遍野 看不到一栋完整建筑

奥西琴科离开马里乌波尔时，全城哀鸿遍野，已看不到一栋完整的建筑。

她形容：“到处都是破碎的窗户和残垣断壁，一些建筑已没有屋顶。到处都是尸体：女人、男人和孩子……真的是太可怕了。”

撤离到乌克兰中部城市第聂伯罗（Dnipro）的医疗助理科里亚金娜则透露，马里乌波尔的水电和煤气都被切断了。市场上还能买到一些食物，但大家只能冒着被炸弹击中的风险收集木柴在外头生火做饭。

科里亚金娜的79岁母亲无法和她一起离开，如今音讯全无。她说：“我的丈夫是军人，正在保卫我们的国家。最初几天，我和他没有联系。我的儿子在哈尔科夫。我的心碎成了三块，但生活还是得继续。”

她透露，离开马里乌波尔时，大家都小心翼翼地开车，因为到处都是未爆炸的弹药。

本月中撤离的国际人道主义组织工作人员斯科罗博哈特科说，马里乌波尔在3月初已明显面临人道灾难，人们在发现食物和药品供应陷入短缺时开始恐慌。

他说，许多志愿者正设法前往马里乌波尔提供援助。“我们相互交换信息，但是谁也不能保证能安全回来。相反的，人们得到警告，可能会有去无回。”