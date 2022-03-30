美将调查中国太阳能产商转至东南亚生产以规避关税

（华盛顿路透电）美国商务部将就中国太阳能组件生产商是否通过在四个东南亚国家开展业务以规避关税展开调查。调查结果可能导致美国向柬埔寨、泰国、越南和马来西亚出口的部分太阳能板组件征收高额关税。

这对依赖廉价进口产品来压低成本的清洁能源项目是重大打击。

美国商务部是应美国光伏组件制造商Auxin Solar的要求，对这四个东南亚国家出口的太阳能产品展开调查。总部设在美国加州圣何塞的Auxin Solar称，中国制造商将生产线转移到马来西亚、泰国、越南和柬埔寨，以避免支付美国对中国太阳能产品征收的关税。

这项请愿是美国太阳能生产商为遏制廉价的亚洲太阳能板进入美国做出的最新努力。

亚洲生产的太阳能板在市场占主导地位。根据美国清洁能源协会数据，美国今年预计安装的太阳能板中，约80％来自上述四个东南亚国家。

太阳能行业贸易组织反对这项调查。他们认为，这会阻碍太阳能项目开发，损害美国在应对气候变化方面取得的进展。

美国清洁能源协会首席执行官齐哈尔（Heather Zichal）告诉媒体：“这一决定实际上冻结了美国太阳能产业的发展。坦白说，商务部发起这项调查，对我们的行业来说是一场灾难。”

商务部28日在一份声明中说，当局将进行公开和透明的调查。“调查只是第一步，我们还没做出任何决定，目前也不会加征关税。”商务部将在150天内发布初步裁定。

根据美国商务部官网早前发布的备忘录，Auxin Solar提供的信息称，在马来西亚、泰国、越南和柬埔寨运营的太阳能企业是中国大型生产商的子公司。在这些国家生产的产品若是在中国制造，就必须缴付美国反补贴和反倾销税。

Auxin Solar对调查行动表示欢迎。公司首席执行官拉希德（Mamun Rashid）说：“我们对商务部官员意识到有必要调查这种普遍的后门倾销，以及这如何继续损害美国太阳能生产商的利益很是感激。”