奥密克戎变异株BA.2肆虐 亚洲疫情反弹累计病例破亿

据路透社统计，目前亚洲大约每两天就新增逾100万起冠病确诊病例。韩国单日通报病例为全球最多，每四起新病例有一起来自韩国。此外，今年以来，中国已通报超过4万5000起新病例，比去年全年多。

（伦敦／华盛顿综合电）亚洲国家的冠病疫情因奥密克戎亚型变异株BA.2快速传播再度反弹，截至周三，亚洲累计冠病确诊病例已破1亿起。

据路透社统计，目前亚洲大约每两天就新增逾100万起冠病确诊病例。受BA.2肆虐影响，近日韩国、中国、越南等亚洲国家的病例均迅速上升。

其中，韩国单日通报病例为全球最多，每四起新病例有一起来自韩国。

尽管韩国的感染病例数自3月初以来趋于平稳，但每日平均新增死亡病例仍有300多起，促使当局下令全国火葬场延长运营时间。

中国也处于自大流行暴发以来最严重的一波疫情。为遏制病毒传播，上海自周一起分区实施封控措施。今年以来，中国已通报超过4万5000起新病例，比去年全年多。中国有九成人口已完成冠病疫苗接种，但注射追加剂的老年人较少，使他们容易受到二度感染。

中国至今仍坚持实行冠病清零政策，但面对传染性更高的变种毒株，国外专家普遍质疑封锁措施的效果。南澳大利亚大学生物统计学专家埃斯特曼说：“从澳洲和世界其他地方的情况可以明显看出，封锁根本对奥密克戎无效，因此可以预见下来将出现一波重大疫情。”

美国批准50岁及以上者打第二剂追加剂

至今，亚洲通报的冠病病例约占全球病例的21%。印度是受疫情影响最严重的亚洲国家，累计确诊4300万起病例，比排在其后的日本、韩国和越南三国病例加起来还要多。

除了亚洲，BA.2也在欧美与其他地区肆虐。据世界卫生组织，BA.2现占所有经基因测序病例的近86%。目前没有证据显示BA.2会造成重症，但其传染性高于此前其他毒株，疫苗对这种亚型变异株的有效性也似乎较低。

为加强对高风险人群的保护力，美国食品与药物管理局（FDA）周二修订冠病疫苗紧急使用授权，批准50岁及以上者和免疫力低下的人群接种第二剂辉瑞或莫德纳疫苗追加剂；两剂追加剂的注射时间须至少间隔四个月。

美国政府的最新估计显示，BA.2已占全美新增病例的半数以上。过去七天，美国日均新增约2万7000起病例，日均病亡人数为690人。

欧盟成员国的卫生部长也在周二一场会议上促请欧盟为60岁以上者接种第四剂冠病疫苗。德国卫生部长劳特巴赫警告：“我们不能忘记，欧洲的冠病大流行还没有结束，我们的病例人数很多，死亡数也很高。”

劳特巴赫指出，欧盟必须尽快制定接种第四剂疫苗的策略，不要等到适用于奥密克戎的疫苗问世才采取行动，因为这可能需要等到9月份。他援引以色列的一项研究结果说，接种第二剂辉瑞追加剂的老年人染疫死亡的风险，比只接种一剂追加剂的老人年低78%。