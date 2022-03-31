戴琪：美应改变对华策略 摆脱对中国经济依赖

（华盛顿综合电）美国贸易代表戴琪说，美国应改变对华策略，将重点放在摆脱对中国经济的依赖，而不仅仅是迫使北京改变其“不公平”的贸易行为。

戴琪周三出席众议院筹款委员会听证会，说明拜登政府今年的贸易政策议程。

她在提前发布的讲稿中说，重新校准中美贸易关系是美国下来的重点之一。

她指出，华盛顿此前同北京签署的第一阶段贸易协议未能促使中国从根本上改变其商业行为。美国一再寻求并取得中国的承诺，到头来却发现后续或真正的改变仍然难以捉摸。

她说：“在我们继续敞开与中国对话的大门之际……我们也必须承认这项协议的局限，并将着重改变中国行为的旧剧本翻开新的一页。”

戴琪说，美国必须扩大对华战略，除了施压中国改变行为，也必须“积极捍卫我们的价值观和经济利益，以免受到中国不公平经济政策和做法的负面影响”。

过去一年，美国贸易官员一直在分析中国贸易行为对美国及盟友产业和工人的影响。戴琪说：“我们已经看到，当现有机制无法及时或有效应对中国针对性行为造成的市场扭曲时，钢铁和太阳能产业出现了什么情况。”

她指出，中国的不公平行为也针对电动汽车、电池、半导体等关键工业与高科技产业。为确保美国产业能够保持竞争力，美国政府必须开发新的国内工具来捍卫自身经济利益，并对美国经济进行“战略性投资”。

戴琪说：“我们已经通过美国救助计划、拜登政府对供应链弹性的重视、美国制造办公室和两党基础设施建设法案，在这方面取得了重大进展。但若要真正提高美国竞争力，我们敦促国会迅速通过两党创新法案。”

两党创新法案旨在促进美国制造业、加强供应链和突破半导体等关键领域的瓶颈，以巩固美国在技术方面的领先地位和强化美国经济。

戴琪也说，美国须与其他经济体共同抗衡中国不公平的经济行为。美国正与志同道合的伙伴和盟友接触，并就加强经济韧性的创新合作方案进行讨论。