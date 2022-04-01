俄乌战争导致油价和物价飙升 岸田本月将出台紧急纾困经济配套

日本将在今年夏天举行参议院选举，岸田政府决定出台振兴经济措施为民纾困。此次因应对原油价格高涨制定的“紧急应对”措施，计划出台的经济配套额约5.5万亿日元（约610亿新元）。

在樱花盛开时节，日本市民面对的是“涨价之春”。日本媒体报道，俄乌战争捣乱日本首相岸田文雄在后冠病时代实现的经济复苏。原本以为走出冠病疫情隧道看到曙光，但却在这紧要关头遇到了各种生活用品涨价压力。

据报道，日本将在今年夏天举行参议院选举，岸田政府决定出台振兴经济措施为民纾困。执政的自民党拟4月中旬提交财政预算案，重点应对原油价格飙升的问题和后冠病疫情时代的经济复苏。

当局在这冠病疫情期间已多次发放大规模刺激经济配套，此次因应对原油价格高涨制定的“紧急应对”措施，计划出台的经济配套额约5.5万亿日元（约610亿新元）。在俄乌战争发生后，当局已率先出台了油价补贴措施，防止油价一下子冲高。昨天，日本经济产业部门更以召开“战略物资和能源稳定保障”会议，明示俄乌战争长期化，极可能导致进口原料攀高。

当局抓紧时间 争取转换供应商

该部门将高度依赖俄罗斯和乌克兰进口的七种原料纳入战略资源，这包括石油和天然气，以及用于制造半导体和汽车的金属原料。

日媒透露，岸田政府担心面对经济制裁的俄罗斯会以“禁运”这些重要物资作为报复措施。为了确保日本的重要产业供应链不会中断，当局抓紧时间争取转换供应商。报道称，日本作为能源小国，在后冠病时代遇到了预想不到的挑战。

俄乌战争导致进口原料价格的提高，促使日本在此春天出现了罕见的“涨价潮”。小麦是日本制造面包、乌冬面和方便面的原材料，迄今有30%来自俄乌地区。战事发生之后，推高了小麦价格，日本面粉价格平均提高了17%。此外，日本各大牛奶厂商也相隔四年涨价，零售价最高调到10%。

这个春天，首当其冲的是日本年长者。基于财政紧缩，当局宣布从4月起支付给年长者的政府养老金将减额0.4%。此外，从本月开始推迟支付年龄，从之前的最高70岁提高到75岁。岸田拟出台包括应对粮价和资源价格的紧急财政预算案，让日本企业和市民渡过难关。