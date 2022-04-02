未来两周若疫情趋稳 除室内须戴口罩韩拟取消所有防疫措施

韩国当局宣布放宽防疫措施，从本月4日至17日，私人聚会人数从目前的八人增加至10人，餐厅、咖啡厅等营业时间从晚上11时延长至晚上12时。此后视疫情发展，若势头减弱，重症患者管理和医疗体系稳定，才考虑取消除了室内须戴口罩等主要条例外的所有管控措施。

韩国政府宣布，若未来两周冠病疫情趋稳，将考虑取消除了室内须戴口罩外的所有防控措施。韩国能否成为全球首个从大流行病（pandemic）转为地方性流行病（endemic）状态的国家，备受关注。

韩国中央防疫对策本部昨日通报，过去24小时的新增确诊病例达28万273起，累计1337万5818起。其中危重病例1299起，新增死亡病例360起，累计死亡1万6590起，死亡率0.12%。

韩国中央灾难安全对策本部昨日宣布，从本月4日至17日，私人聚会人数从目前八人增至10人，餐厅、咖啡厅等营业时间从晚上11时延长至午夜12时。此后视疫情发展，若势头减弱，重症患者管理和医疗体系稳定，才考虑取消除了室内须戴口罩等主要条例外的所有管控措施。

政府虽将在室内外戴口罩定为防控疫情的基本守则，但若今后两周疫情受控，在户外活动或可摘下口罩。

保健福利部中央事故处理本部社会战略班长孙永莱表示，重症和死亡病例是否已达到顶点，目前还未确定，于是先采取逐步放宽方式。

他说，目前重症病房占有率约为65%，1300名患者是重症或危重症，医疗资源尚在可控范围内。只要两周内的危重症患者不会剧增，过后就可讨论全面放宽防控措施的问题。

防疫当局认为，眼下这波疫情的扩散速度已放缓，目前“隐形奥密克戎”已成为主要毒株，60岁以上病例占20%，因此还无法断言疫情放缓趋势会否持续。

韩或成为全球首个 摆脱“大流行”国家

美国《华尔街日报》3月30日引述国际医学专家报道称，由于成人接种疫苗相当普及、公共医疗系统完善、应对流行传染病经验丰富，冠病疫情或率先在韩国从“全球大流行”降为“地方性流行病”，韩国可能成为全球首个摆脱“大流行”的国家。

据报道，韩国3月冠病感染人数是英美两国疫情达顶峰时的三倍。日前在一项问卷调查中，约有三分之一的韩国人认为自己可能感染过冠病。同时，韩国的冠病致死率为0.12%，是全球最低的国家之一，不及英美两国的十分之一，略高于季节性流感的致死率（0.05%至0.1%）。