学者：亚细安四国外长应邀访华 并不意味中美博弈胜负

美国和亚细安领导人原定在华盛顿举行的特别峰会延期后，亚细安四国外长应中国邀请，过去四天接连访华。美国部分议员将之视为中美在东南亚影响力的又一场博弈，但受访学者指出，中国临近东南亚，高层互动本就较美国频繁，中国未必有意示强，也说不上输赢。

中国国务委员兼外长王毅已于周四和周五，在安徽屯溪分别会见印度尼西亚外长蕾特诺和缅甸外长温纳貌伦，昨天则会见泰国副首相兼外长帕马威奈。

根据中国外交部文告，王毅与蕾特诺和帕马威奈的会谈主要聚焦于加深双边合作；会见温纳貌伦时，王毅除了表示要打造中缅政治互信、合作互利之余，也强调“支持缅方维护主权、独立和领土完整，支持缅方探索符合本国国情的发展道路”。

同样受邀访华的菲律宾外长洛钦料今天会见王毅。

中国外交部发言人周一宣布邀请四国外长访华时指出，这次访问体现了中国与亚细安邻国间的“亲密友好关系”“以及各方对推进中国东盟（亚细安）合作的高度重视”。

美国白宫早前邀请亚细安国家领导人于3月28日至29日赴美出席特别峰会，但因部分亚细安领导人无法出席而延后，双方目前仍在商讨新日期。这让外界联想到中美在本区域愈加激烈的竞争。

美共和党参议员：

美错失捍卫自身利益机会

会见外长的层级不如会见领导人，但美国共和党参议员卢比奥（Marco Rubio）认为美国错失了捍卫自身利益的重大机会。

据美国政治新闻网站Politico报道，卢比奥发声明说：“总统拜登还挣扎着安排日程之际，中国共产党始终专注于损害美国在世界各地，尤其是印度太平洋的利益。”

美国共和党参议员托德·扬（Todd Young）也向媒体申诉：“会晤每拖一天，中国就得以在这个至关重要的区域免受挑战多一天。”

但新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江指出，中国和亚细安国家的高级别交流比美国来得频繁，这是个现实。“中国有地理优势，与东南亚国家各层级和领域的交往及合作也很多，所以客观来说，中国和亚细安有这个需求。”

他说，美国近一年也在努力加强与东南亚高级官员的互动，这固然形成一种竞争态势，但中美也没有必要把和东南亚的每次互动都视为是针对对方。

中国选在这个时间点邀请四国外长访华 ，在南大拉惹勒南国际研究院助理教授何子恩看来，或许抱着一点投机主义。但他认为，与其把这次的访华邀请视为中美的竞争，它更多反映的是“地理位置在东南亚是重要的”。

温纳貌伦此次访华，是缅甸军政府夺权后，外长少有的一次出访。国际社会普遍谴责缅军政府对反政变示威人士的暴力镇压，而亚细安组织为了向缅军施压，敦促后者推进国内政治和解，也拒绝让缅军政府代表出席高级别峰会。

缅甸是当前的中国—亚细安关系协调国，受邀访华并不让人意外。

中国外交部文告引述王毅说，缅甸是亚细安大家庭一员，希望亚细安各国能坚持亚细安的方式，维护亚细安团结，本着不干涉内政原则，与缅甸一道建设性落实“五点共识”。

学者：中国支持亚细安

牵头应对缅甸危机

李明江认为，中国安排缅甸与另三个亚细安国家同期访华，显示中国想把访问放在中国和东南亚关系的框架下进行，也支持由亚细安牵头应对缅甸危机。

何子恩说，缅甸局势动荡对中国同样不利，相信北京也不希望没有必要地被卷入，所以不太可能充当中间人，而是让亚细安继续牵头。