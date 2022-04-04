受俄乌战争等因素影响 东南亚多国下调经济增长预测

受油价节节攀高、供应链受干扰以及乌克兰战争等因素影响，东南亚国家纷纷下调经济增长预测，下调幅度介于0.2至1个百分点。为了刺激经济复苏，东南亚多数国家目前保持低利率，但受访分析师认为，各国央行下来将逐步收紧货币政策，以应对通胀，不过，这预计不会影响复苏。

欧洲工商管理学院经济学教授法塔斯（Antonio Fatas）接受《联合早报》访问时说，俄乌战争的影响是全球性的，在全球经济放缓的情况下，东南亚经济也无法幸免。

“乌克兰战事若能在短期内结束，或是俄乌达成某种停火协议，全球经济增长将下跌约0.5个百分点；如果战争升温，则会严重影响目前的经济复苏。”

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员李峰锦博士指出，大多数东南亚国家经济以出口为主，随着外在经贸环境不确定因素增加，各国须要下调经济增长预测，“下调幅度还取决于国内经济复苏的情况”，“一些国家的出口若占国内生产总值的比重不大，受全球经济放缓的影响也较小”。

近日，一些东南亚国家已宣布下调经济增长。泰国财政部长3月28日对路透社说，泰国今年经济增长料只达3.0％至3.5％，低于此前预测的3.5％至4.5％。印度尼西亚财政部长同日在一场线上讲座透露，印尼将下调经济增长预测，从原本的4.8％至5.5％下调到4.5％至5.2％。

马来西亚央行3月30日发布最新预测，将马国政府早前预测的5.5％至6.5％国内生产总值（GDP）增长率，下调至5.3％至6.3％。

三个国家中，泰国下调幅度最大。瑞士银行全球财富管理区域首席投资总监郑汪清解释，泰国受乌克兰战争影响有两方面。“第一，泰国所需石油非常依赖进口；第二，泰国旅游业也相当依赖俄罗斯游客。”

今年1月，即乌克兰战争暴发前，有2万3000名俄罗斯游客入境泰国，占总游客人数的五分之一。

各国目前坚持低利率

虽然不确定因素增加，但泰国央行最新评估，出口增加和旅游领域回暖，泰国经济今年第一季走上复苏。泰国4月1日起全面开放边境，如果冠病疫情在4月泼水节期间达到顶峰，泰国央行预料该国经济将在第二季持续复苏。

乌克兰战火打击了各国要在冠病疫情后推动经济复苏的期望，随之而来的物价高涨更是给各国增添了巨大压力。不过，为了刺激经济复苏，东南亚各国目前坚持低利率，其中印尼、泰国和菲律宾的利率是处在历来最低水平。即使泰国央行上周三将通胀率预测从1.7％大幅调高到4.9％，利率却还是维持在0.5％。

面对40年来最高的通胀率，美国联邦储备局已于3月16日宣布加息25个基点，并暗示接下来今年内的六次会议可能都会提高利率。

法塔斯认为，在通胀压力下，东南亚国家央行下来必然会收紧货币政策。“一些通胀不太严重的国家可能不希望那么快加息，但所有央行都会担心资金周转和汇率问题，所以我认为所有国家都会跟着加息。”但他也指出，小幅度且有规划的加息不会对经济复苏造成太大影响。

李峯锦说，各国央行应会密切留意汇率变动并调整货币政策。一些国家也可能推出措施，加大国内的粮食生产，以减低对进口粮食的依赖。

不过，郑汪清认为，整体而言，东南亚各国在货币政策上，收紧力度应该不会太大。这主要是因为东南亚区域的通胀水平比美元区和欧元区低。但当然，这也取决于各国的经济情况，比较依赖进口的国家通胀率会相应较高。