谴责屠杀平民暴行 欧盟拟扩大对俄制裁 或禁运石油天然气

（布鲁塞尔综合电）俄罗斯军队在基辅外围城镇杀害平民行径令国际社会震惊和愤怒，欧盟紧急讨论加大对俄制裁，不排除实施石油和天然气禁运。不过，俄罗斯坚称没有屠杀平民，并反指美国“下令”捏造谎言。

欧盟外交事务专员博雷尔周一（4月4日）代表欧盟发声明，谴责俄罗斯在乌克兰占领区的暴行，并透露欧盟正紧急商讨新一轮对俄制裁。欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼过后说，新制裁可能包括针对俄能源业的措施。

法国总统马克龙周一敦促欧盟，采取“明确措施”对付俄罗斯，尤其是对煤炭和原油的制裁，以捍卫欧洲价值观和共同尊严。波兰主张欧盟立即与俄罗斯切断所有贸易联系，并停止向俄公民发放签证。

德国政府发言人同日表示，德国及伙伴将在数日内就进一步对俄制裁作出决定。该发言人补充说，德方有信心欧盟将在新制裁行动上保持团结。

德国一直抗拒对俄能源领域实施制裁，但俄军暴行曝光后，柏林似乎开始转态。德国防长兰布雷希特周一说，欧盟应讨论禁止俄天然气进口。她告诉德国电视一台（ARD）：“必须（对俄罗斯的暴行）作出回应。不能对这样的罪行置之不理。”

不过，欧盟内部仍然存在分歧。奥地利表明，不会支持对俄天然气实施禁运，并指欧盟在加强对俄制裁方面存在其他选项。立陶宛和波兰则已单方面宣布停止进口俄天然气。

俄否认屠杀平民 指美国下令捏造谎言

乌克兰总检察长维涅迪克托瓦说，俄军从基辅周边一带撤走后，人们已在当地多座城镇发现至少410具平民尸体。布查镇长说，单是该镇就有300人遭杀害。

联合国和人权观察组织指责俄罗斯犯下战争罪行，并强调保留证据的重要性。博雷尔说，欧盟全力支持国际刑事法院对俄罗斯战争罪行的调查，并正协助乌克兰记录证据。

但俄罗斯外交部称，布查镇在俄军驻留期间没有平民因任何暴力行为死亡。俄方说，布查居民都可自由走动并可使用移动通讯等。从布查撤离的通道也并未被封锁，当地居民随时可向北撤离。在俄乌双方在土耳其举行面对面谈判的第二天（上月30日），所有俄军完全撤出了布查。该市负责人上月31日在视频信息中也证实，该市已没有俄军，也未提及任何居民被杀事件。在乌克兰安全部门和乌方电视媒体抵达该镇的第四天才曝光相关图片和视频，但所有影像中的尸体在至少四天后仍没变硬，没尸斑，伤口的血也未凝固。

俄外交部称，当地平民被俄军屠杀的影像是美国下令制造的。俄方也指乌克兰，企图借此“破坏和平谈判”。

俄方周一宣布对乌方在布查的“挑衅行为”展开调查，并要求联合国安理会开会讨论此事，但被安理会轮值主席国英国拒绝。

另外，美国拟要求联合国大会暂停俄罗斯在人权理事会的席位，这需要联大193个成员国中的三分之二投票赞成。

乌克兰总统泽连斯基昨天到布查镇视察，他星期天指出，俄罗斯领导层须为布查平民被杀害负责。他宣布成立一个包括国内外专家、调查员、检察官和法官的特别机制，来调查俄方在乌克兰犯下的所有罪行，并承诺把所有犯罪者绳之以法。