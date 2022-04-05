越来越多证据显示 俄军强奸妇女滥杀平民

（基辅综合电）乌克兰战场出现越来越多俄罗斯部队滥杀、强奸和虐待平民的证据，其中大规模性暴力更被视为俄军的“作战武器”之一。

《卫报》报道，星期天拍摄的一张照片显示，在距离基辅20公里的高速公路有一男三女陈尸一张毯子下，三名女死者全身赤裸，身体部分被烧。这是俄军残杀乌克兰平民的众多证据之一，也凸显乌克兰妇女在战争中面对的性侵威胁。

随着俄军从基辅周边地区撤离，当地妇女纷纷向警方、媒体和人权组织申诉在俄军手下的不幸遭遇，包括被轮奸、在枪支威胁下遭侵犯，甚至在儿童面前被性侵等。

乌克兰一个反性侵慈善组织的负责人切雷帕卡说，该组织接到好几通妇女救助电话，但战火使得他们无从伸出援手。她指出：“即使在和平时期，强奸案也面对举报不足和受害者被污名化的问题。我担心，我们现在所知只是冰山一角。”

乌克兰总检察长和国际刑事法院都表示将针对战争期间的性暴力犯罪展开调查，但在正义获得伸张的可能性还很遥远、战争也远未结束的情况下，乌克兰妇女仍为自身安全深感恐惧。

31岁的梅德韦丘克在战争爆发后逃离基辅，当时她最先打包的东西就是自卫用的剪刀，以及避孕套。她说：“在宵禁和轰炸之间的时间，我都在寻找紧急避孕药，而不是急救箱。”

乌克兰妇女面对的威胁不仅来自俄军。乌西文尼察镇一名女教师早前报警，指乌领土防御部队一名成员把她拖入学校图书馆，试图对她施暴；该名男子后来被逮捕。

乌克兰多个援助组织正设法为逃离战争和暴力的妇女寻找安全避难所，并为性侵受害者提供相关的医疗、法律和心理咨询。这些组织担心，俄罗斯将性暴力当成军事战术的做法，可能给乌克兰社会带来持续多年的苦难。

肆意残杀乌居民尸横遍地

除了性侵妇女，俄军也被指肆意处决和对平民施以酷刑。基辅附近的布查镇居民舍甫琴科忆述，2月24日一早，俄军24架直升机在该镇降下伞兵，感觉就像电影画面。然而，开战后的惨烈情况却是令人难以想象的：俄军开枪打死挡路的人，就连老人都不放过，尸体还被俄军坦克碾压成“人毯”。

俄军撤离后，布查街道上仍躺着20具尸体，当地还有多处乱葬岗，掩埋了280具尸体。布查镇长说，死者都是中弹身亡的。

56岁的波马赞科是遇难者之一。她的76岁母亲安东尼娜说，当时她们看到一辆坦克开过来，女儿以为来的是乌军，便走出去看，结果被俄军乱枪射死。受战火影响，安东尼娜无法安葬女儿，只能把遗体留在花园里。看着老友的尸体，波马赞科的旧同学慕尼黑哭着说：“他们见人就开枪。”

乌军星期天公布的影像显示，俄军似乎还在当地设立酷刑室，里头有一排尸体，死者双手被绑，面对墙壁蹲着。