【东谈西论】新加坡总理访美：小国大外交

编导 /
韩咏红 黄子琛

发布 / 2022年4月5日 7:00 PM

新加坡总理李显龙访问美国，与美国总统拜登在白宫会晤，并举行联合记者会。（法新社）
新加坡总理李显龙访问美国，与美国总统拜登在白宫会晤，并举行联合记者会。（法新社）

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新加坡总理李显龙3月26日至4月2日对美国进行八天工作访问。正值俄乌冲突、国际气氛紧张之际，李总理的这趟美国之行有何意义？新加坡如何在变局中坚守小国大外交？

随行采访李总理访美的《联合早报》副总编辑韩咏红，以及香港城市大学法学院教授、中国法与比较法研究中心主任王江雨为大家解析。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

  • 01:15 新加坡总理李显龙美国行
  • 06:43 新加坡是不是选边？
  • 15:31 小国大外交
  • 29:56 问答时间

延伸阅读：

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