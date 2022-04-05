【东谈西论】新加坡总理访美：小国大外交

新加坡总理李显龙3月26日至4月2日对美国进行八天工作访问。正值俄乌冲突、国际气氛紧张之际，李总理的这趟美国之行有何意义？新加坡如何在变局中坚守小国大外交？
随行采访李总理访美的《联合早报》副总编辑韩咏红，以及香港城市大学法学院教授、中国法与比较法研究中心主任王江雨为大家解析。
本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：
- 01:15 新加坡总理李显龙美国行
- 06:43 新加坡是不是选边？
- 15:31 小国大外交
- 29:56 问答时间
延伸阅读：
- 《李总理强调制裁俄罗斯 是捍卫原则不是选边站》
- 《社论：大变局中新加坡的小国大外交》
- 《李总理：警惕乌克兰战争影响 亚太各国须开放对话渠道 避免潜在燃点升级为冲突》
- 【视频】李显龙总理出席美国外交关系协会对话会（完整版）
关注《东谈西论》播客：
- Spotify: https://spoti.fi/3IvZrI9
- Apple Podcasts: https://apple.co/3hsdhj3
- Google Podcasts: https://bit.ly/zb-global-heartbeat-GP