专家：大都市若积极行动可大幅解决全球排放问题

（纽约／巴黎综合电）联合国的最新气候报告指出，全球各大城市排放的温室气体占全球总量逾三分之二。专家认为，城市能够通过各种减排措施达到零排放目标，个人改变生活方式也能起大作用。

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）周一发布的报告有一章特别讨论了城市与气候变化的关系，并为全球城市规划者提供避免气候灾难的指南。

报告撰写人之一、耶鲁大学环境学院教授司徒静怡说：“城市占全球温室气体排放量的三分之二以上，这意味着只要城市采取行动，就能解决三分之二的问题，这是很令人振奋的。”

根据报告，在2020年，城市地区排放了67%至72%的二氧化碳和甲烷，比2015年的62%还高。如果不采取任何缓解措施，从2020年到2050年，城市的直接排放量可能增加一倍。不过，如果立即采取积极政策，到了2050年，城市温室气体排放量可能接近净零。

许多城市已采取行动，例如墨西哥城已禁用塑料袋，巴黎已禁用柴油车等。

IPCC报告预计，到了本世纪中叶，城市人口将新增25亿，当中90%在非洲和亚洲；这意味必须有更多发达经济体和跨国公司资助这些国家进行绿色发展。

报告说，城市里可以多种树林和打造绿色屋顶等，不但可以吸收和储存碳，还可以产生冷却效应，减少能源需求。

气候专家指出，个人也可以在遏制全球变暖方面发挥重大影响。发表这份报告的工作组联合主席舒克拉说：“只要有正确的政策、基础设施和科技来促使我们改变生活方式和行为，就有望在2050年之前将温室气体排放量减少40%至70%。”

报告指出，选择低碳生活，例如不开车、多吃植物性食物、不吃或少吃动物产品、用低碳电力与住家供暖以及在地旅游等，可以把个人的碳足迹减少多达9吨二氧化碳当量。

不过IPCC强调，虽然人们改变生活方式很重要，但仅靠这方面远不足以促成大变革，文化与社会规范、商业投资、体制的政治驱动等都必须改变。