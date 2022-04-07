指俄军在乌犯战争罪 美对俄银行和精英实施新制裁 禁美国人在俄投资

（华盛顿综合电）在华盛顿和基辅指责莫斯科在乌克兰犯下战争罪后，美国周三（4月6日）宣布对俄罗斯银行和精英实施新制裁措施，其中包括禁止所有美国人在俄投资。

美国一名高官告诉记者，对俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）和阿尔法银行（Alfabank）实施全面封锁。美国还对俄总统普京的女儿、俄外长拉夫罗夫的妻女，以及俄安全委员会成员实施制裁。美国人被禁在俄罗斯投资，即使通过风险投资或合并也不行。不过，能源交易不受这些制裁影响。

这名官员说，美国正在“急剧升级”对俄的金融冲击，俄罗斯人可能会被迫回到1980年代苏联时期的生活水平。

此外，美国国税局已暂停与俄税务当局交换资讯，不帮莫斯科收取税款以资助对乌克兰的战争。美国也禁止俄罗斯使用在美国银行的资金偿还债务。

英国外长特拉斯透露，英国已冻结普京约3500亿美元（约4755亿新元）的“战争基金”，这意味着俄罗斯将无法使用60%以上的外汇储备。

乌克兰总统泽连斯基周三向爱尔兰国会发表讲话时，谴责欧洲对禁止俄能源进口犹豫不决，称一些领导人更担心商业损失而不是战争罪行。

泽连斯基周二与联合国安理会连线时播放了一段短视频，展示布查等城镇的惨况，并将俄罗斯的行为比作纳粹暴行。“他们砍断四肢，割断喉咙，妇女在孩子面前被强奸和杀害。”

他指俄军犯下二战以来“最可怕的战争罪行”，莫斯科必须为此承担责任。

质疑安理会存在价值 泽连斯基吁将俄逐出

泽连斯基也质疑安理会的存在价值。由于俄罗斯拥有否决权，安理会无法对俄罗斯入侵乌克兰采取任何行动。泽连斯基呼吁将俄罗斯逐出安理会。

与会的俄驻联合国大使内本西亚再次否认俄军在占领区杀害平民，称俄军控制布查期间，“没有平民遭到任何形式的暴力”。俄外长拉夫罗夫则形容布查事件为“挑衅”，旨在破坏俄乌谈判。

此前拒绝批评俄罗斯的印度周二谴责布查平民被杀事件，并呼吁展开独立调查。中国常驻联合国代表张军也说，布查平民死亡的报道和画面令人十分不安，但他认为应查清事件的相关情况和具体原因，在得出结论之前，各方应保持克制，避免无端指责。

乌东南部港市马里乌波尔政府说，俄军被指在布查犯下暴行后，莫斯科命令在马里乌波尔的俄军收集和焚烧尸体，以掩盖战争罪证。

战事方面，北约秘书长斯托尔滕贝格说，没有迹象显示普京已放弃“控制整个乌克兰的野心”，并称“这场战争可能持续好多个月甚至几年”。

由于俄罗斯正加紧在乌东地区展开新攻势，乌克兰政府昨天敦促哈尔科夫、卢甘斯克和顿涅茨克三地的平民立即撤离。

顿涅茨克州长基里连科说，州政府临时总部所在的北顿涅斯克有10栋高楼建筑被俄炮火击中起火燃烧。卢甘斯克州长盖代周三说，俄军已控制该州鲁比日内镇（Rubizhne）六成的地区。