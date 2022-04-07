卫星图像反驳俄罗斯说法 布查镇数周前已见平民陈尸街头

（华盛顿综合电）乌克兰军队上周夺回首都基辅市郊布查镇后，镇内的惨况立即成为全球焦点。卫星图像显示，该镇数周前或已出现平民陈尸街头，反驳了俄罗斯的说法，即这些穿着便服的尸体是在俄军撤离后才出现的。

法新社报道，早在3月中，就有卫星图像显然显示布查街头出现多平民尸体，而乌方近日声称在俄军撤离后发现多具尸体。

美国科企马克西科技发言人伍德周一发表声明说，在布查收集到的高清卫星图像，验证并证实了近日社交媒体上有关卧尸街头的视频和照片，这些尸体横陈街头长达数周。

平民三周前已被残杀 摄记证实看到尸体

《纽约时报》对视频和卫星图像的审查显示，许多平民是在三周多前被杀害的，当时俄军控制着该镇。

据马克西提供给该报的卫星图像显示，自3月11日俄军占领该镇以来，至少有11具尸体出现在亚布隆斯卡街上。

报道称，为了确认这些尸体何时出现，以及这些平民何时可能被杀害，该报对卫星图像进行了分析。图像显示，3月9日至3月11日期间，在亚布隆斯卡街出现了与人体大小相似的黑暗物体。如4月2日的录像所示，这些物体出现在乌军收复布查后发现尸体的准确位置。分析也表明，这些物体在这些位置停留了三周。

上周六进入布查的法新社摄影记者也证实看到大约20具尸体，皆穿着便服，一些人的手被绑。这个画面引发全球愤慨，指责俄罗斯犯战争罪。

俄罗斯国防部称，所有俄军于3月30日撤离布查，直到第四天，乌克兰安全部队和媒体代表抵达该镇时，尸体才出现。

俄罗斯常驻联合国代表涅边贾周一在联合国总部举行的新闻发布会上称，他将向联合国安理会提交证据，证明布查事件是乌方策划的宣传活动。