普京女儿遭制裁 两名千金到底是谁？

俄罗斯军人据报在乌克兰基辅附近小镇布查屠杀平民后，英、美等国4月6日宣布新一轮制裁，进一步打击俄金融体系。

克里姆林宫官员及其家庭成员也在这一轮宣布中成为制裁对象。其中，总统普京的两个女儿被禁止使用美国金融系统，在美国的资产也被冻结。美国一名高级官员告诉路透社，美国之所以对她们实施制裁，是因为华盛顿相信“普京将资产藏在家庭成员那里”。

纵横俄罗斯政坛多年，身为公众人物的普京，对私生活极为低调，讳莫如深。如今，他严密保护的家庭生活却因西方国家制裁，再次成为众人焦点。

zaobao.sg带你认识普京的两个女儿，试图揭开她们的神秘面纱。

普京私生活被视为“国家机密”

2015年12月，普京召开年度记者会时罕见回应了一名记者关于两个女儿私生活的传闻。他轻描淡写说：“她们住在俄罗斯。从未在俄罗斯以外的地方接受教育。我为她们感到骄傲。她们仍在学习、工作。”

普京说，他的两个女儿会说三种欧洲语言，但他以安全为由拒绝透露其他细节，包括女儿的名字、年龄、职业等。

他还说：“每个人都有决定自己命运的权利，他们过自己的生活，并且有尊严地生活。”

据悉，这是普京唯一一次在公开场合谈论女儿。

俄罗斯总统普京大女儿玛丽亚·沃隆佐娃（右）和小女儿卡特琳娜·季霍诺娃（左）儿时照片。（互联网）

领导俄罗斯超过20年的普京把私生活遮掩地严严实实，保密程度与国家机密无异。至今，许多俄罗斯民众都不知道他的两个成年女儿的长相，关于她们是否已婚、生活在哪个国家也存在各种说法。

普京曾在2020年10月接受俄罗斯官媒塔斯社访问时说：“西方的政治文化意味着家庭成员必须成为公众关注的焦点。我认为，我们所在的处境不适合这种戏剧化的表演。”

为了让女儿避开外界议论，普京曾多次为两个女儿改名。直到2017年，普京仍坚持让女儿使用化名。

克里姆林宫发布俄罗斯总统普京2002年和家人在滨海边疆区出游的照片。照片并没有显示两名女儿的样貌和任何细节。（互联网）

虽然普京的家庭生活从来没有得到官方证实，但一些文件、媒体报道和零星的公开活动，足以让公众对她们有粗浅的认识和了解。

根据美国财政部4月6日的公告，普京两名被制裁的女儿是：大女儿玛丽亚·沃隆佐娃（Maria Vorontsova）和小女儿卡特琳娜·季霍诺娃（Katerina Tikhonova）。她们是普京与前妻柳德米拉·普蒂纳（Lyudmila Putina）所生。

普京与普蒂纳1983年7月28日结婚。嫁给普京前，普蒂纳是俄罗斯航空（Aeroflot）空姐。（互联网）

普京在1983年与普蒂纳结婚，当时她是一名空姐，而普京则是前苏联情报局克格勃（KGB）特工。两人的婚姻维持了30年，跨越了普京在俄罗斯政坛迅速崛起的时期。

两人在2013年离婚。普京当时说：“这是一个共同的决定。我们几乎不见面，我们各自都有自己的生活”。普蒂纳也说：“普京完全沉溺在工作中。”

玛丽亚·沃隆佐娃

普京长女沃隆佐娃出生于1985年。今年36岁的她并未从父姓，而是跟着祖母的姓氏。

普京长女沃隆佐娃在2015年成为莫斯科医学研究中心的一名博士生，专门研究内分泌系统。（视频截图）

沃隆佐娃上世纪80年代随着普京外派德国时在东德上学，十几岁时就表现出了在科学方面的天赋，是名学霸。

1991年苏联解体，普京带着家人回到列宁格勒，沃隆佐娃则到圣彼得堡国立大学继续深造，主修生物学，之后再到莫斯科国立大学学医。

完成学业后，她成为儿科内分泌学家，也是俄罗斯侏儒症（Dwarfism）方面的顶尖专家之一。

去年，沃隆佐娃曾登上俄罗斯国家电视台“24频道”，接受关于抗击儿童罕见疾病的采访。不过，她并未在节目中透露自己是普京的女儿。

大型医疗中心建成希望或化为虚无

除了享誉医学界，沃隆佐娃也是个商人。英国《卫报》报道，沃隆佐娃曾在2019年向俄罗斯媒体透露，自己正参与一项大型癌症治疗中心的建设计划，计划预计耗资5亿英镑（8.9亿新元）。

一名流亡海外的俄罗斯调查记者谢尔盖·卡内夫告诉英国《每日邮报》，普京对乌克兰发动战争引发的一系列西方制裁，“搞砸了大女儿的好事”。

他透露，沃隆佐娃在圣彼得堡附近投资建设的大型医疗中心握有巨额股份，而医疗中心未来是要吸引来自欧洲、波斯湾国家的富豪和酋长前来求医。“现在哪有什么欧洲人和酋长会来？”

根据美国政府的说法，医疗中心从克里姆林宫获得了数十亿美元的资助，专门用于遗传学研究，并由普京亲自监督。

如今面对西方国家的新一轮制裁，这座医疗中心恐化为泡影。

沃隆佐娃与丈夫分离

在情感上，沃隆佐娃近期似乎也遇到挫折。

俄罗斯调查机构“Insider”的流亡编辑多布罗克托夫，今年3月在社交媒体上透露，沃隆佐娃已与丈夫乔里特·法森（Jorrit Faassen）分道扬镳。

俄罗斯出生的荷兰商人法森，2013年与沃隆佐娃结婚。法森曾在俄罗斯天然气工业银行Gazprombank-Invest投资公司和俄罗斯天然气建筑与输送公司工作。

法森曾对外透露：“我娶了一个俄罗斯女人，有了孩子。” 他并没有提供更多细节，或证实自己就是普京的女婿。外界对他的个人生活所知甚少。

沃隆佐娃和法森婚后曾住在阿姆斯特丹一栋高级公寓楼的顶楼。2014年，亲俄势力在乌克兰上空击落马航MH17航班后，沃隆佐娃的邻居曾要求当局将她驱逐出荷兰。

最近，一些荷兰人还在这对夫妇所拥有的一块地皮上，张贴告示并插上乌克兰国旗，要求沃隆佐娃向她父亲求情，结束对乌克兰的入侵。

告示上面写道：“在离你这片和平自由土地不到2000公里的地方，你的父亲正在消灭整个自由国家和它的人民。外人看来很难联系上你的老头子，他的刽子手也显然阻止不了他。但我们都知道，父亲和女儿是不一样的。”

至于沃隆佐娃为什么会发生婚变，多布罗克托夫无法提供更多细节，但相信是在战争开始之前的事。据悉，这对夫妻育有一个孩子。

据报道，普京曾在2017年的一次电话会议上提及孙子，但没说他有多少个，也没有说是哪个女儿生的。

他说：“关于我的孙子，一个已经在上幼儿园了。请理解，我不希望他们像某种皇家王子一样成长。我希望他们像普通人一样成长。”

卡特琳娜·季霍诺娃

普京的次女卡特琳娜·季霍诺娃（Katerina Tikhonova）和姐姐一样，放弃从父姓，并跟着外祖母姓。

普京次女季霍诺娃现为莫斯科国立大学复杂系统数学研究院副主任。（互联网）

35岁的季霍诺娃于1986年8月出生，与姐姐沃隆佐娃在东德和莫斯科就读同所学校，并在圣彼得堡国立大学和莫斯科国立大学，获得物理学和数学硕士学位。

但是，季霍诺娃和姐姐兴趣截然不同。根据莫斯科国立大学官网，季霍诺娃现为该校复杂系统数学研究院的副主任，但她却是以杂技摇滚舞蹈家而成名。

热衷于杂技摇滚舞蹈

杂技摇滚舞蹈（Acrobatic Rock 'n' Roll）是一种结合特技和舞蹈的表演运动。

季霍诺娃和搭档曾在2013年瑞士举行的世界锦标赛上获得第五名。两人在2014年的俄罗斯锦标赛上，也获得全国第二名。

除了从事杂技摇滚舞蹈表演，季霍诺娃也曾在世界摇滚联盟（World Rock and Roll Confederation）从事拓展和营销工作，负责在全球各地主办舞蹈比赛。

2019年12月，季霍诺娃还担任俄国体育文化和群众体育发展委员会成员，在杂技摇滚舞的推广上，扮演重要角色。

俄媒报道称，杂技摇滚舞蹈在2016年到2019年开始流行。在莫斯科地区，季霍诺娃的母校就花费20亿卢布（3300万新元）建造了一个杂技摇滚舞蹈中心。

与普京盟友儿子结婚

季霍诺娃在2013年嫁给了普京一位老朋友的儿子基里尔·沙马洛夫（Kirill Shamalov）。

季霍诺娃2013年嫁给了俄罗斯富豪沙马洛夫。这对夫妇在2018年离婚。（互联网）

沙马洛夫的父亲，是俄罗斯最大银行俄罗斯银行（Bank Rossiya）的大老板之一。

婚后不到两年，沙马洛夫从普京盟友季姆琴科（Gennady Timchenko）收购了俄罗斯最大石化企业西布尔（Sibur）17%的股份，被《福布斯》杂志评为俄罗斯最年轻的亿万富翁之一。

路透社2015年的一项调查估计，沙马洛夫和季霍诺娃夫妇持有的公司股份价值超过20亿美元，并在法国度假胜地比亚里茨（Biarritz）拥有价值400万英镑的豪华海滨别墅。

季霍诺娃和沙马洛夫在法国度假胜地比亚里茨（Biarritz）拥有一栋价值400万英镑的豪华海滨别墅。别墅3月被反普京的抗议人士闯入。（视频截图）

这栋位于大西洋度假胜地的八居室别墅3月被反普京的抗议人士闯入。他们在社交媒体上发布了一段视频宣称，这栋房子是用普京和俄罗斯寡头偷来的钱购买的，并呼吁当局把别墅用来安置乌克兰难民。

季霍诺娃和沙马洛夫的婚姻最终也在2018年告吹。

除了在莫斯科国立大学的复杂系统数学研究院任职，蒂霍诺娃2020年也被大学委任参与耗资17亿美元打造的人工智能问题和智力系统研究所（Innopraktika）。根据美国财政部，蒂霍诺娃是一名技术主管，主要支持俄罗斯政府及国防工业。

普京曾形容，Innopraktika是俄罗斯发展国家战略中，“最重要的工具之一”。