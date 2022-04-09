美参院批准首名非裔女性出任最高法院大法官

（华盛顿综合电）美国国会参议院批准51岁的杰克逊出任联邦最高法院大法官，她将成为美国历史上首名出任最高法院大法官的非洲裔女性。

参议院前天以53票赞成、47票反对，通过总统拜登对杰克逊（Ketanji Brown Jackson）的提名；有三名共和党议员投了支持票。

拜登：反映美国多元化

拜登在参议院表决结束后在推特上说：“杰克逊的提名获批准对我们国家而言是历史性时刻，在让最高法院反映美国多元化方面跨进了一步。”

在3月份的提名听证会上，杰克逊曾被共和党议员质疑她“过于自由派”，在量刑上对罪犯“过于软弱”。

杰克逊当时回应称，她在担任法官期间一直坚持“独立性”和从“中立角度”裁决案件。她也表明，会把自己的生活经历和观点带到最高法院。

杰克逊毕业于哈佛大学法学院，去年6月开始担任哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院法官。

杰克逊将在现年83岁的大法官布雷耶退休后宣誓就任。她坐上大法官的席位并不会改变最高法院保守派以六比三居主导地位的局面，不过最高法院在她加入后将首次同时有四名女性大法官。

杰克逊也是美国史上第三名黑人大法官，此前的两名黑人法官都是男性。在1991年获任命的托马斯仍在任，另一名黑人法官马歇尔则已在1991年退休，并于1993年逝世。