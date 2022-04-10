称申请会在“数周内”完成处理 冯德莱恩承诺加速让乌克兰加入欧盟

冯德莱恩周五同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利，乘火车抵达乌克兰首都基辅。这是俄罗斯入侵乌克兰一个半月来，欧盟高级代表团首次访乌。冯德莱恩同乌总统泽连斯基举行会谈时，给了他要成为欧盟候选国之前必须完成的调查问卷。

（基辅综合电）欧盟委员会主席冯德莱恩访问乌克兰，承诺加速处理乌克兰加入欧盟的申请。她强调，乌克兰是属于“欧洲大家庭”的。

冯德莱恩周五同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利，乘火车抵达乌克兰首都基辅。这是俄罗斯入侵乌克兰一个半月来，欧盟高级代表团首次访乌。

冯德莱恩同乌总统泽连斯基举行会谈时，给了他要成为欧盟候选国之前必须完成的调查问卷。她表明，欧盟不会按惯例耗时数年来处理乌克兰的入盟申请，而是会在“几周内”完成。

她在会谈后的记者会上说：“我今天到基辅是要释出一个强有力的信息，就是欧盟站在你们这边……俄罗斯将陷入经济、金融及技术衰退，乌克兰则会迈向欧洲的未来。”

泽连斯基则说，将在一周内完成上述调查问卷。

欧盟内部 对是否接纳乌克兰有争议

乌克兰寻求加入欧盟和北约多年，但由于内部和外部原因而一直没有进展。亲西方的波罗申科政府2014年上台后，同欧盟签署了欧盟联系国协定。2019年，泽连斯基击败波罗申科上台后，加速向西方靠拢。今年2月24日，俄罗斯进兵乌克兰，泽连斯基于28日签署乌克兰申请加入欧盟的文件，并要求特别允许乌克兰立即获得成员资格以获得保护。

乌克兰虽然与欧盟签署了联系国协定，但至今未被列为候选成员，因为欧盟内部对于是否接纳乌克兰有争议。冯德莱恩主张让乌克兰加入，俄罗斯进兵乌克兰几天后，她曾公开说：“他们（乌克兰）是我们的一员，我们希望他们加入。”

冯德莱恩周五也走访了基辅附近有很多平民遭杀害的布查镇。她说：“我们看到了普京军队残暴的一面。”

乌克兰称，俄军在离开布查镇之前杀害了数百个平民，俄方反指是乌方捏造事实，嫁祸给俄国。

西方国家以布查事件加强对俄制裁，冯德莱恩访乌当天，欧盟宣布了第五轮制裁，包括禁止俄罗斯煤炭进口。这是欧盟首次对俄能源业下手。

欧盟已在准备 下一轮对俄制裁配套

泽连斯基对此表示感激，但呼吁欧盟多做一些，包括禁止俄罗斯石油和天然气进口。“俄罗斯人夺走了我们的许多东西，包括领土和人民。我们可以夺回土地，但人命是无法偿还的，俄罗斯必须为这一切负责。”

冯德莱恩透露，欧盟已在准备下一轮对俄制裁配套。“我们正在动员经济力量，要让俄总统普京付出非常沉重的代价。”

此外，欧盟计划再拨款5亿欧元（约7.4亿新元）为乌克兰提供武器。与冯德莱恩一同访问乌克兰的博雷利说，他希望这笔新款项能在数日内获得批准。欧盟此前已承诺向乌提供10亿欧元的军事援助。

博雷利也说，欧盟周一将讨论对俄实施石油禁运的可能性。不过他坦言，对于高度依赖俄国能源的欧洲来说，这是一个棘手问题。