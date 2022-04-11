伊姆兰汗遭罢免 巴基斯坦反对党领袖沙里夫料出任新总理

（伊斯兰堡综合电）巴基斯坦国会星期六（4月9日）漏夜通过对总理伊姆兰汗的不信任动议，今天预料将选70岁的穆斯林联盟领袖夏巴兹·沙里夫为新总理。

当地时间10日凌晨1时，国会经过13个小时辩论，最终以174张支持票通过不信任动议。巴基斯坦国会有342席，不信任动议只要获得国会超过半数，即172票支持即可通过。

沙里夫出身政治世家 以坦率能干高效著称

据了解，反对派阵营已决定，推举夏巴兹·沙里夫出任新总理。他来自巴基斯坦政治世家，哥哥纳瓦兹·沙里夫曾三度出任总理。他自身曾担任巴基斯坦旁遮普省首席部长，以坦率、能干及高效率著称。

沙里夫在国会指出，伊姆兰汗下台给巴基斯坦浴火重生的契机。“曙光已到来……这个联盟（穆斯林联盟）将重建巴基斯坦。”

沙里夫担任首席部长期间，与中国关系不错，双方直接沟通，推动多项大型基础设施项目。他多次对中巴经济走廊给予高度评价，称这不仅是电力、能源、公路或其他实体项目的简单组合，而是将巴基斯坦转变为主要新兴经济体的宏伟蓝图。

巴基斯坦新政府与印度的关系也备受瞩目，两国经常因为克什米尔问题起冲突，影响南亚地区的和平与稳定。在面对印度时，沙里夫家族向来较为“鸽派”。巴基斯坦势力强大的军方近日表示，如果印度政府同意，巴基斯坦愿意向前看。

至于和美国的关系，沙里夫上周曾提到，与美国保持良好关系对巴基斯坦至关重要，这与伊姆兰汗最近和华盛顿作对形成鲜明对比。

不过，美国的南亚专家指出，美国拜登政府目前专注于应对俄罗斯和乌克兰战事。美国智库“战略与国际研究中心”高级助理拉斐尔认为，除非巴基斯坦危机导致大规模骚乱，或与印度的紧张局势升级，否则美国无暇顾及。

另有分析指出，只要巴基斯坦军方仍在幕后操控外交和安全政策，政权如何更迭都不是美国主要关注的问题。

伊姆兰汗曾访俄 换政府有望修复与美关系

曾在特朗普时期担任国家安全委员会南亚事务主任的柯蒂斯说：“美国真正关心的一些巴基斯坦政策，例如对阿富汗、对印度以及核武问题等，都是由军方作主，因此，巴基斯坦政治如何发展，美国并不是太关注。”

尽管如此，她说，伊姆兰汗此前访问俄罗斯之举，对巴基斯坦和美国关系是一场“灾难”，因此，巴基斯坦换政府可能有助于修复两国关系。

此外，不少分析员认为，沙里夫出任总理后，有许多迫在眉睫的挑战要克服，包括通货膨胀飙升、货币贬值、外汇储备迅速下降等，这些都是导致伊姆兰汗下台的关键因素。