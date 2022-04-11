疫苗供应过剩分配仍不均 全球疫苗免疫联盟吁国际出资解决问题

（巴黎法新电）全球冠病疫苗供应目前已超出需求；到明年，疫苗产量可能比需求多出至少13亿剂；不过，贫富国家疫苗接种率至今仍存在巨大差距。全球疫苗免疫联盟上周五召开峰会，呼吁国际社会拿出更多资金，来解决疫苗分配不公平问题。

根据国际制药企业协会联盟（IFPMA），自冠病疫情暴发以来，全球生产了130亿剂冠病疫苗，其中110亿剂已用于接种。科学数据分析公司Airfinity预测，今年的疫苗产量将达到90亿剂，单是辉瑞就计划生产40亿剂疫苗。

不过，IFPMA总干事奎尼指出，今年的疫苗需求可能降到60亿剂。他告诉法新社：“自2021年中起，全球疫苗产量已超出需求，这个超额情况正持续扩大。”他补充，明年的疫苗产量可能比需求超出13亿至31亿剂。

目前，许多富裕国家面对疫苗过剩情况，欧盟和七国集团国家上个月底就有4亿9700万剂过剩疫苗。

非洲仅15％人口完成疫苗接种

冠病疫苗有效期较短，各方已经关注疫苗供过于求产生浪费的问题。根据Airfinity，冠病疫情暴发至今已有2亿4100万剂疫苗过期。但是在这同时，全球仍有数十亿人尚未接种疫苗，他们大多是发展中国家的民众。

至今，由世界卫生组织和全球疫苗免疫联盟主持的冠病疫苗全球获取机制（COVAX）已把14亿剂疫苗分配到145个国家，不过，这还是比原定去年底分发20亿剂疫苗的目标来得低。

世卫希望，到了今年7月，每个国家都能取得70％的疫苗接种率，但贫富国家接种率差距却持续扩大。根据牛津大学，法国80％人口已接种两剂疫苗，而非洲大陆只有15％人口完成了疫苗接种。

至今，92个参与COVAX计划的中低收入国家，平均约42％人口已接种两剂疫苗。COVAX指出，虽然有足够疫苗让这些国家的45％人口接种，但当中有25个国家缺乏推动疫苗接种的设施。

药厂：专利不是问题 更需资金作储藏运输培训

不仅如此，许多发展中国家获赠的疫苗即将过期。联合国儿童基金会透露，单是去年12月，贫困国家拒收超过1亿剂疫苗，这些疫苗送到这些国家时已快过期。

南非和印度早前也呼吁世界贸易组织，豁免冠病疫苗及冠病治疗方案的专利。美国、欧盟、印度和南非上个月就此达成了第一项协议。

不过，药厂认为，真正的问题不是专利。奎尼说：“我们需要的是资金，以提供疫苗储藏设施和运输，培训更多的医疗工作者，以及展开宣导活动来对抗假信息。这些才是真正的挑战，而不是专利豁免。”

虽然全球尚有数十亿人口尚未接种疫苗，但美国、英国、法国和以色列已开始为高风险群体施打第四剂疫苗，欧盟药品监管机构上周也批准为80岁以上人士注射第二支追加剂。