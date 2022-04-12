24日第二轮投票决胜负 勒庞崛起马克龙连任总统存悬念

极右翼国民联盟领袖勒庞的强势崛起，对马克龙寻求连任构成巨大威胁。第一轮投票后进行的Ifop民调显示，马克龙和勒庞在第二轮可能分别获得约51％和49％的支持率，差距很小。

（巴黎综合电）法国总统选举第一轮投票结果揭晓，寻求连任的总统马克龙与极右翼国民联盟领袖勒庞的得票领先，将在本月24日的第二轮投票中一决胜负。分析认为，勒庞的崛起，让马克龙能否连任充满变数。

根据法国内政部公布的第一轮投票计票结果，在已经计算的97％选票中，马克龙得票率为27.6％，勒庞为23.41％。两人得票率位列前两名，但都未过半，因此将进入第二轮，法国将重现2017年总统选举马克龙对决勒庞的局面。

不过，勒庞的强势崛起，对马克龙寻求连任构成巨大威胁。第一轮投票后进行的Ifop民调显示，马克龙和勒庞在第二轮可能分别获得约51％和49％的支持率，差距很小，与2017年大选第二轮马克龙以得票率66.1％对33.9％大胜勒庞不可同日而语。因此，马克龙能否连任尚有悬念。

马克龙告诉支持者：“一切都还没有定论，未来15天的选战对法国和欧洲具有决定性意义。”他敦促所有选民在24日团结起来，阻止极右翼上台执政。

勒庞则在星期天的演说中声言，她将把“分裂”的法国团结起来，让法国“恢复秩序”。

分析：勒庞成功软化极右形象

分析指，勒庞在本届大选成功软化自己的极右形象，马克龙因此无法再指望传统的反极右翼选民在第二轮投票中支持自己，他接下来必须比第一轮投票花更多时间、更积极地在基层拉票。

据路透社分析，马克龙的支持率下降有几个原因，包括他参加竞选活动较晚。由于忙于乌克兰危机，马克龙至今只举办了一次大型竞选集会，就连他的支持者都认为他表现平平。

另一方面，属于极右翼、对欧盟持怀疑态度和反移民的勒庞，几个月来一直集中关注生活费上涨问题，被标榜为最弱势群体的捍卫者。她擅长掩饰计划中最具争议的方面，尤其是移民政策，并且明智地将她的演讲聚焦在经济和社会课题上。

俄乌冲突造成能源价格飙升和原材料短缺，将法国经济带入高通胀和低增长时期，因此购买力成为大选期间民众最关心的话题。这很可能将选民推向马克龙政治对手的怀抱。

马克龙的支持者特里（23岁）告诉路透社：“勒庞谈论的是选民的切身问题。在接下来的两个星期，马克龙必须把焦点拉回法国国内，在外交上暂时放个假。”