纽约地铁站发生枪击案至少13人伤 现场发现未引爆装置

一名高级执法人员透露，初步调查显示枪手开枪前，曾向地铁站引爆一个烟雾弹，并从一列列车的车厢内开枪。

（纽约综合电）美国纽约市布鲁克林区的一个地铁站周二（4月12日）发生枪击事件，至少13人受伤，现场发现“几个未引爆的装置”，到午夜截稿为止枪手还在逃。

纽约警方发言人告诉法新社，警方于上午8时27分（新加坡时间晚上8时27分）接到911紧急电话，说有人在布鲁克林区的第36街地铁站中枪。

赶到现场的消防员说，有13人受伤，美国广播公司则引述警方消息称至少有五人中弹。

事发后，大批持枪执法人员赶往现场展开调查和搜捕行动，警方也吁清民众“远离该地区”，并目击者联系警方提供消息。

一名高级执法人员透露，初步调查显示枪手开枪前，曾向地铁站引爆一个烟雾弹，并从一列列车的车厢内开枪。社交媒体上传开的视频画面显示，惊慌失措的乘客事发后仓皇逃出列车，月台上烟雾弥漫，多人倒地，地上血迹斑斑。

警方认为枪手是单独行动 动机正在调查中

据报道，枪手当时戴防毒面具、身穿橙色建筑工人背心，与纽约大都会交通局工人的制服相似。警方后来公布正在寻找身高1.65公尺、体重180磅（近82公斤）的男子。警方认为枪手是单独行动，其动机正在调查中。

由于有目击者说枪手跳下轨道，警察过后沿着轨道搜查，但没有发现他的踪迹。专家指出，枪击发生在周日上午的高峰时段，似乎是一场精心策划的袭击。

共有八人送入纽约大学布鲁克林分校朗格尼医院接受治疗，伤势包括枪伤和吸入浓烟，情况稳定。其他人可能是在混乱中推挤时受伤。

纽约消防局最初说在地铁站中发现“未引爆的爆炸装置”，但警方后来在推特上说，现场没有发现可能爆炸的装置。警方也正在调查其他疑似的爆炸装置，但认为它们不是炸药，可能是烟雾弹或伪装爆炸装置。

当地教育部门发言人也透露，事发地点周围的好几所学校也采取预防措施，暂时关闭校门并禁止外人进入。

美国总统拜登已接获此次事件的简报。事发前一天，拜登宣布了新的枪支管制措施，加大了对所谓“幽灵枪”的限制，这种难以追踪的武器可以在家里组装。

根据枪支暴力档案网站的数据，美国时而发生大规模伤亡的枪击事件，每年约有4万人死于枪击事件，其中包括自杀。上个星期，三名青少年在布鲁克林一所中学外遭流弹所伤，其中一个16岁女生死亡。