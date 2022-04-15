耶伦吁中国 协助结束俄乌战事

我们呼吁对俄罗斯采取坚决行动，而中国如何回应，很可能影响世界如何看待中国以及它支持经济融合深化的意愿。如果中国在当前的关键时刻不尊重主权与领土完整，它未来就不能期望国际社会尊重它对主权和领土完整提出的任何诉求。 ——美国财政部长耶伦

（华盛顿综合电）美国财长耶伦呼吁中国协助结束俄罗斯入侵乌克兰的战争。她称，中国若不能尊重乌克兰的主权与领土完整，就不能期望国际社会尊重北京就这些原则提出的任何诉求。

善用与俄“特殊关系” 中国可促成正面形势

耶伦前天在华盛顿智库大西洋理事会发表演讲时说，中国最近确认了同俄罗斯的“特殊关系”，她殷切盼望中国善用这层关系来促成正面形势，协助结束俄乌战事。

她说，若中国不这么做，它在国际上的地位恐受影响。“我们呼吁对俄罗斯采取坚决行动，而中国如何回应，很可能影响世界如何看待中国以及它支持经济融合深化的意愿。”

耶伦说，中国和西方越来越难以把经济问题与更广泛的国家安全问题区分开来。“如果中国在当前的关键时刻不尊重主权与领土完整，它未来就不能期望国际社会尊重它对主权和领土完整提出的任何诉求。”

耶伦也批评对俄乌战争保持观望态度的国家目光短浅。她警告，试图破坏西方制裁的国家将面临经济后果。

对于耶伦的言论，中国外交部发言人赵立坚说，中方一贯坚持各国主权和领土完整都应该得到尊重和维护，认为处理国际关系不应有双重标准，乌克兰的主权安全应当得到维护，俄罗斯的合理安全关切同样应该得到尊重。

赵立坚昨天在例行记者会上强调，中方在乌克兰问题上始终秉持客观公正立场，支持对话谈判以化解危机。“中方在乌克兰问题上发挥的是建设性作用……我们反对针对中方的无端指责和猜忌，更不接受任何施压和胁迫。”

不过，耶伦当天在演讲过后答问时表明，美国须努力与中国合作，以避免全球金融体系两极化，形成由市场驱动的民主国家与专制经济体对立的局面。

美国除了在国际外交上对俄罗斯发力，也持续加大对乌克兰的军事援助。美国总统拜登前天与乌克兰总统泽连斯基通电话，宣布再向乌克兰提供8亿美元（约10亿8400万新元）的军援。

五角大楼发言人柯比说，美国将首次向乌克兰提供18门155毫米的榴弹炮系统。军援清单上还包括10套反炮雷达系统、200辆装甲运兵车、100辆悍马战车、300多架弹簧刀无人机、11架直升机、防护装备等。由于乌军对其中一些武器不熟悉，因此还须接受有关培训。

美国此前一直抗拒给予乌克兰较重型的武器，理由是担心战事升级；因此，这轮军援将测试俄罗斯对西方援乌的容忍度。

美国麦迪逊政策论坛的城市战争专家、退役陆军少校斯宾塞说，他很高兴看到美国决定对乌提供火炮和炮弹。“你需要这些更大、威力更强的武器……才能和俄罗斯试图带到乌东的武器抗衡。”

不过，美国还是没有给乌克兰送去它一再要求的战斗机。美方认为，提供战机必定引发美俄正面冲突，提高发生“第三次世界大战”的风险。