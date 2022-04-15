纽约地铁枪击案枪手落网 将被控恐袭罪

（纽约综合电）美国纽约市布鲁克林区地铁站枪击案的枪手在逃匿一天后落网，他将面对联邦政府的恐怖主义控罪，如果罪成，最高刑罚为终身监禁。

被捕10多次 涉持盗窃工具及性犯罪等

纽约警方当地时间周三下午接到热线电话通报后，在曼哈顿东村街头抓获枪击案嫌犯詹姆斯（Frank Robert James）。纽约市警察局长基钱特·休厄尔前天在社交媒体发文说，警方在搜捕30个小时后，抓获枪击案的62岁嫌犯。

休厄尔在记者会上公布调查细节时透露，詹姆斯曾在纽约被捕九次，在新泽西州被捕三次。警方的记录显示，他涉及的罪名包括持有盗窃工具、性犯罪等。

据彭博社报道，在曼哈顿东村圣马克斯广场附近商店一名21岁保安人员扎克·塔汉说，他从监控摄像机画面上看到嫌犯经过，赶紧报案。《纽约时报》和《纽约邮报》引述执法人员说，是嫌犯打热线电话向警方投案，说自己在曼哈顿下东区的一家麦当劳餐厅。

在社媒指纽约市长 控枪计划“注定失败”

布鲁克林地区联邦检察官布雷昂·皮斯说，詹姆斯将面对联邦政府的恐怖主义控罪，指他对公共交通系统实施恐怖袭击和其他暴力袭击，他将在布鲁克林的联邦法院提堂。

嫌犯行凶的动机未明。媒体指他经常在社交媒体发表仇恨言论，他曾经通过社交媒体议论美国街头游民的处境和批评就职百多天的纽约市长亚当斯的枪械管控政策，指控枪计划“注定失败”。YouTube已删除一个相信是属于他的账号。

詹姆斯1959年生于曼哈顿。据詹姆斯的姐妹凯瑟琳说，母亲在詹姆斯五岁时过世。詹姆斯长大后一直独自生活，她不认为他会做出这样的事情。她说，多年前曾因妹妹心脏病去世，最后一次与他联系。

詹姆斯于周二早上在N线列车一节车厢内扔出两枚烟雾弹，再用格洛克（Glock）半自动手枪朝乘客开了33枪，打伤10人，其中五人重伤，所幸伤者情况已稳定。另有10余人因吸入烟雾、跌倒等原因受伤。