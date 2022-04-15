波兰与波罗的海三国总统访基辅 吁国际社会加大对乌克兰军事援助

（基辅综合电）波兰和波罗的海三国总统周三访问基辅，呼吁国际社会为乌克兰提供更多军事援助，并要求莫斯科为俄军在乌克兰的行为负责。

波兰总统杜达、爱沙尼亚总统卡里斯、拉脱维亚总统莱维茨和立陶宛总统瑙塞达周三抵达基辅，走访据说有数百平民被俄军杀害的城镇，并会见了乌总统泽连斯基。

杜达在联合记者会上说：“这不是战争，这是恐怖主义。我们说的不只是犯下这些罪行的士兵，还有那些下达命令的人，他们全都应该面对司法审判。”

随着俄罗斯准备在乌东发动大规模攻势，四位到访领袖敦促国际社会加大对乌克兰的军事援助。莱维茨说：“我们有责任用各种武器来帮助乌克兰。”

卡里斯指出：“乌克兰的未来将在战场上决定……乌克兰必须战胜。”瑙塞达也表示，俄罗斯总统普京必须战败，否则欧洲不会和平。

消息人士：美国务卿或防长将访基辅

此前，欧盟委员会主席冯德莱恩和英国首相约翰逊也访问了基辅。美国新闻网站Politico引述消息人士报道，美国也考虑派高官赴基辅，人选可能是国务卿布林肯或防长奥斯汀，总统拜登则不太可能亲访基辅。

西方国家和俄罗斯过去两天相互作出制裁扩大和反制行动。英国和欧盟周三宣布联合制裁乌克兰东部的178名亲俄分离主义分子，以及六名俄罗斯寡头与他们的家人和雇员。英国也将从周四起禁止俄罗斯钢铁进口。

英国外交部长特拉斯说：“在乌东平民遭受可怕的火箭弹袭击后，我们今天制裁那些支持非法分离地区，并参与对乌人民施暴的人。我们将继续锁定所有帮助和怂恿普京发动战争的人。”

遭制裁的包括乌东分离地区领导人阿南琴科与科兹洛夫、俄罗斯卢克石油（Lukoil）总裁阿列克佩罗夫、Sistema集团主席叶夫图申科夫等。

俄禁美加多名议员入境

另一方面，俄外交部周四宣布制裁398名美国众议员与87名加拿大参议员，禁止他们入境俄罗斯，作为对美加制裁俄联邦议会成员的反击。

俄外交部说，俄罗斯还计划在不久后进一步宣布反制措施。