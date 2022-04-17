面对国内降低原油价格压力 美恢复联邦土地钻探石油天然气租约

拜登这项新计划很快就遭到美国环保组织的谴责，其中一个组织斥之为“气候领导层的鲁莽失败”。

（华盛顿综合电）面对降低原油价格的压力，美国拜登政府周五宣布，将恢复在联邦土地上进行石油和天然气钻探权的租赁，同时设置新的条件，包括100多年来首次上调特许权使用费。

最近几周，拜登一直在采取旨在降低原油价格的措施，包括在上月底下令从美国战略储备中释出原油。但业内专家表示，联邦土地上的新钻井至少需要六个月到一年时间才能产生额外的供应，并最终降低天然气成本。

此外，拜登的新计划很快就遭到几个环保组织的谴责，其中一个组织斥之为“气候领导层的鲁莽失败”。拜登在2020年竞选时曾敦促完全停止在联邦土地上钻探石油和天然气，而且一上任后就发布了一项行政令，要求暂时禁止出售新的开采租约。

美国内政部周五晚在宣布这项决定时说，从下周开始，将在美国九个州拍卖约173笔土地的租赁权，总面积相当于14万4000英亩（约5万8275公顷），这要比先前考虑的出租面积减少了80%。

此外，开采公司还将被要求支付开采价值18.75%的特许权使用费，高于此前的12.5%。美国政府也会评估开发土地对气候变化的影响，

美国内政部长哈兰德在声明中指出：“长期以来，联邦石油和天然气租赁计划将开采业的需求，置于当地社区、自然环境、对我们的空气和水的影响以及部落国家的需求之上。”

德减少依赖俄能源

德国财政部则在周五宣布，已释放近30亿欧元（约44亿新元）来收购浮动液化天然气接收终端，以摆脱对俄天然气的依赖。

这笔资金的使用年限从即日起至2023预算年度，目的是通过“进口液化天然气以确保德国能源供应的安全”。

欧盟官员透露，欧盟正在想办法扩大对俄制裁，包括实施石油和天然气禁运，但祭出这样的措施要花上数个月时间。

参与讨论停止俄能源进口相关事务的一名欧盟官员透露：“若要采取针对石油的措施，意味着得先撤销现行合约、找到替代来源以及防范规避制裁。这无法在一夜间完成，至少要花几个月时间。”

官方数据显示，过去五个月，俄罗斯对欧洲的天然气出口量下降，欧洲的天然气储存也处于几年来的最低水平。