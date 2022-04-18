美国枪支暴力泛滥 拜登“幽灵枪”行政令有效吗？

美国近期枪击事件频发，单是今年4月的前17天，美国已经历了至少七起枪击案，包括震惊全球的纽约市布鲁克林区地铁站枪击案。

根据美国非营利组织“枪支暴力档案”（Gun Violence Archive）最新统计，截至4月17日，美国2022年以来枪支暴力已在当地造成至少1万2000人丧生，超过1万人受枪伤。造成至少四人伤亡的大规模枪击事件达138起。

为遏制枪支暴力，美国总统拜登4月11日签署行政令，加强监管没有编号，且难以追踪的“幽灵枪”（ghost guns）。

zaobao.sg带你了解这项行政命令，看看这些措施是否能对枪支暴力发挥作用。

法令VS行政令

在谈到美国枪支管制前，我们必须了解美国的政治体系和权力结构。

美国政治制度是行政、立法、司法三权分立；总统、国会与最高法院及其相关机构各司其职，相互制衡。在美国，所有法案都必须通过国会两院的批准后才能入法，行政命令则不然。

行政令是总统签字，再下达给联邦或州政府机关、部门主管及其他政府雇员的命令。这类命令不需经国会批准，是美国总统实施政策，或者推翻现有政策、规定最便捷的方法。相对于旷日持久，需要经过朝野辩论的国会立法程序，行政令的效果立竿见影。

由于美国民主、共和两党就控枪问题长期存在严重分歧，拜登于是通过直接签署行政令，打击肆虐全美的“幽灵枪”问题。

“幽灵枪”

所谓“幽灵枪”，是指可通过购买部件自行组装的枪支。在新行政令生效前，幽灵枪的关键零部件可以在网上合法购买，没有序列号或任何标记，也不需要许可证。

美国政府曾说，这些部件在技术上不算枪支，因此它们不必有序列号，买家也不必通过背景调查就能购买。随着美国各地枪支犯罪加剧，幽灵枪的使用也在上升。

美国总统拜登4月11日在白宫玫瑰园的一次活动中说，幽灵枪是许多犯罪分子的“首选武器”。（路透社）

美国司法部的统计显示，从2016年到2020年，执法部门在犯罪现场找到近2万4000支幽灵枪支。美国各地警察局的报告也显示，警方寻获的幽灵枪数量激增。

由于幽灵枪没有可追溯的许可和商业序列号，结果增加执法人员的办案难度。

拜登说：“这些枪是许多罪犯的首选武器……我们将尽一切努力剥夺他们的这种选择。”

但是，拜登不能完全禁止这些幽灵枪和部件，因为这需要国会制定法令来达成，而这并非参众两院能够在短期内达成共识的议题。

行政令扩大对幽灵枪管制

拜登4月11日宣布行政令，规定任何出售这些枪支的人，都必须获得联邦枪支经销商许可证，而枪支必须有序列号。卖家也必须对买家进行背景调查。

新规定适用于所有幽灵枪，无论它们是如何制造的，包括通过3D打印技术制造的枪支套件。美国司法部将要求联邦许可的经销商，把任何没有序列号的枪支纳入库存，并加上序列号。

行政令适用于所有幽灵枪，无论它们是如何制造的，其中包括通过3D打印技术制造的枪支套件。（彭博社）

美国司法部长加兰（Merrick Garland）解释，这项规定将使犯罪分子和其他禁止拥枪的人，更难取得无法追踪的枪支，确保执法人员能够调查到所需信息，解决犯罪问题。他说：“这有助于减少在我们社区无法追踪的枪支数量。”

由前国会议员吉福兹（Gabrielle Giffords）创立的库蒂莱塔枪支管制组织法律中心主管库蒂莱塔（Laura Cutilletta）形容，拜登的宣布是“一件大事”。

库蒂莱塔说：“新条例可能是有效的，因为它通过改变枪支的定义，以包括枪支部件的方式来管理幽灵枪。是真正以全面的方式来打击这个问题。”

行政令被指违背《第二修正案》

拜登的幽灵枪行政令出台后，立即引起持枪权支持者和一些共和党人的愤怒。他们称，这项政策是对《第二修正案》的攻击，新规定也将允许政府扩大对枪支制造的控制。

合法拥枪和用枪自卫，是美国《第二修正案》所赋予的权利。这份订立于1791年的权利法案有200多年的历史，持枪自由也被视为美国个人最重要的权利之一。

一些反控枪组织抗议拜登对幽灵枪加强管制，表示将在法院对新政策提起诉讼。他们指行政令与《第二修正案》背道而驰，而总统也无权单方面采取这类行动。

美国全国步枪协会认为，拜登对幽灵枪的“禁令”，不会对暴力分子有任何影响。（法新社）

非营利游说组织“美国枪支所有者”（Gun Owners of America）说：“这些规定基本上是要让美国烟酒枪炮及爆炸物管理局，终止枪支部件的网上销售活动。”

众议院司法委员会共和党人在官方推特也写道：“人民持有和携带武器的权利，不应受到侵犯。”

白宫发言人普萨基说，拜登政府坚信这些规定能经得起宪法和法律的考验。拜登重申，他支持《第二修正案》，但强调《第二修正案》从一开始“就没有说你可以拥有任何你想要的枪支”。

美国最大拥枪组织全国步枪协会（National Rifle Association）认为，拜登对幽灵枪的“禁令”不会对暴力分子有任何影响。协会在一份声明中说：“在他们被逮、起诉、惩罚之前，这些暴力犯罪的疯狂行为将继续有增无减。”

美国时事杂志《美国新闻与世界报道》在一篇报道中分析，枪控行政令说明，拜登明白自己的治国议程，很难通过严重分裂的国会，尤其是在中期选举季节来临之际。

民主党智库“第三条道路”（Third Way）研究员艾瑞克森（Lanae Erickson）说：“就处理问题而言，这可能只算是小打小闹，但它确实发出了一个信息，即民主党人和白宫正在关注并努力解决这些问题。”

枪控料成为中期选举热门议题

长期以来，枪支问题是美国选举最热门的课题之一。民主党一般主张更严格管控枪支，包括加强购枪者背景审查、限制销售攻击性武器等，而共和党则反对限制购枪持枪。

虽然拜登上台后试图把遏制枪支暴力作为执政目标之一，但共和党却在州级推动法律放宽持枪权，理由是美国当前枪支暴力严重，因此更应该允许人们购枪持枪保护自己。

枪支泛滥加剧暴力犯罪，而罪案增加又使人们感觉更有必要拥枪自保，形成“鸡生蛋、蛋生鸡”的恶性循环。这让美国的枪支暴力问题越来越难以解决。

有研究评估，美国平民拥有的枪支近4亿支，相当于每100人有约120支枪。（路透社）

有分析指出，枪支暴力问题在美国根深蒂固，美国过去20多年基本上没有通过任何有实质意义的控枪法案。就算有，这些立法也轻易在权力交替的过程中被推翻。

美国控枪努力举步维艰，与国会两党的对立密切相关，代表制造和买卖枪支利益集团早已渗透政治体系的多个方面，并在社会层面两极化，成为一个越拉越紧的死结。

距离美国中期选举还有七个月。路透社/益普索4月12日公布的全国民意调查显示，拜登的支持率掉落至41%。这对希望在中期选举中守住国会两院控制权的民主党是一大打击。

美国多家媒体分析，随着枪支暴力事件激增，法律与秩序预计将成为中期选举的重要议题。

分析人士说，民主党在这个时候再次强调枪支管制，是为了在中期选举前制定有意义的政策，而共和党则试图将暴力事件归咎于民主党在犯罪问题上的“软弱立场”。