本月起落实新法 日本企业须让男雇员知晓可请育婴假

日本生育率低和人口减少不但影响劳动人口结构，更引发养老金不足等社会福利课题。为了让日本劳动妇女不因育婴辛苦而离职，当局从本月起落实去年国会通过的《育儿·介护休业法》，要求雇主让男性员工在妻子产后的两星期内放“陪产假”。

日本政府为鼓励父亲对育儿的参与，从本月起落实新法，要求所有企业必须让雇员知晓所享有的育婴假，希望鼓励更多男性请假帮忙照顾孩子。

日本生育率低和人口减少不但影响劳动人口结构，更引发养老金不足等社会福利课题。为了让日本劳动妇女不因育婴辛苦而离职，当局从本月起落实去年国会通过的《育儿·介护休业法》，要求雇主让男性员工在妻子产后的两星期内放“陪产假”。

男女各有至少半年育婴假

根据日本的劳动法规，男女一样拥有六个月以上的育婴假。然而，鉴于日本企业请假难，男性员工很少请育婴假。过去数十年，男性员工曾在妻子坐月期间请陪产假的比率一直介于近零和个位数，直到2020年才上升到12.65％。其次，育婴假申请者很难真正放长假，有70％表示最长只放了两周。

当局主导修订男性育婴假制度，旨在引导日本职场让男性更容易请育婴假，目标是在三年后让父亲育婴假申请率倍增；日本政府希望到了2025年，男性请陪产假的比率能上升到30％。新法还规定，从明年起，1000人以上的企业必须申报请育婴假的人数。

日本人口连续11年创新低，2021年的人口比前年减少了64万4000人。当局意识到男性是否参与育婴，会影响妇女的生育意愿。当局在三年前出版的《少子化社会对策白皮书》中研判，“丈夫在妻子产期内参与育婴时间越长，对生第二胎和第三胎越有帮助”。另外，有调查显示，46.9％的日本职业妇女产后决定辞职，主要原因是产后育婴过劳。

三年前，日本当局已要求男性公务员积极响应申请男性育婴假。有报道称，九州大分市推动男性育婴假制度后，男性更能分担妻子的辛劳。

大分市政府职员宫住真一的妻子刚生下第二胎，他说：“三年前妻子生第一胎时，我只请了两个星期的育婴假，那时就切身感受到妻子的育婴压力和负担。她生第二胎时，我决定请两个月，要为她分担更多。”

大分市政府允许公务员在不减薪的情况下“育休一年”。在家履行了育婴任务的一名男职员说：“我这一年时间里，不只是从旁协助妻子，还真正参与育婴的过程。”