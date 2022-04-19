美韩同意保持最强威慑力 应对朝鲜不断升级挑衅

（首尔综合电）美国和韩国同意，有必要保持最强有力的联合威慑能力，以应对朝鲜不断升级的挑衅行为。

美国的朝鲜问题特使金星昨天抵达首尔进行五天访问，并同韩国外交部韩半岛和平交涉本部长鲁圭悳举行了会谈。这是两人本月4日在华盛顿会面后，仅隔两周再次会面。

金星在开场白中说，之所以在上次会谈之后火速访韩，是因为美方有意在有关朝鲜问题的所有层面，展现要同韩方保持紧密合作的决心与承诺。

今年以来，朝鲜已经进行十多次武器试验，最近一次是在上周六，试射了新型战术制导武器。朝鲜官方媒体说，该系统大幅提升朝鲜远程炮兵部队的精准打击力度。此外，越来越多迹象显示，朝鲜可能正准备恢复核试验。

金星与鲁圭悳共同谴责平壤“最近的升级行动”，包括“至少三次”洲际弹道导弹发射。

金星在会后告诉记者：“我们同意有必要在半岛上保持最强大的联合威慑能力。我们还讨论了如何应对朝鲜未来的行动，包括可能的核试验。”

金星也重申，美国已提出“在没有任何先决条件的情况下”，在任何地方与平壤会面，并称华盛顿未“关闭外交大门”。

“我再次呼吁平壤与我们一起走上外交途径。我想明确地说，我们对朝鲜没有敌意。”

不过，平壤已拒绝华盛顿的谈判提议，指华盛顿对它实施敌对政策。

金星此行正逢韩国与美国展开为期九天的年度联合军事演习。联合参谋本部星期天说，演习以电脑模拟方式进行，不出动实兵和武器装备。

朝鲜谴责该联合军演是战争预演。近年来，由于美韩努力与平壤进行外交接触，加上冠病疫情的限制，演习规模已经缩小。