【东谈西论】向左看向右转——法国总统大选为何这么重要？

编导 /
韩咏红 黄子琛

发布 / 2022年4月19日 7:00 PM

在法国总统选举的首轮投票，竞选海报中的现任总统马克龙（左）获得27.84%的选票，与得票23.15%的极右翼国民联盟候选人勒庞（右）进入第二轮选战。（法新社）
在法国总统选举的首轮投票，竞选海报中的现任总统马克龙（左）获得27.84%的选票，与得票23.15%的极右翼国民联盟候选人勒庞（右）进入第二轮选战。（法新社）

字体大小:

被媒体称作是“法国最危险的女人”的勒庞，将在4月24日举行的法国总统选举中，与现任总统马克龙对决。53岁的勒庞主张反移民、反北约，还曾主张法国应该退出欧元区。她这次获得许多选民支持，让马克龙的连任面对变数。勒庞为什么能吸引到这么多支持者？极右翼势力正如何影响法国与欧盟的未来？ 中国人民大学国际关系教授、欧盟研究中心主任、欧盟“让·莫内”讲席教授王义桅为大家解读。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

  • 01:34 举世瞩目的法国总统选举
  • 06:17 向左走向右走
  • 09:51 勒庞的魅力
  • 18:53 倘若勒庞当选
  • 20:13 马克龙的胜算
  • 22:09 问答时间

延伸阅读：

关注《东谈西论》播客：

纵观天下，监测中国心跳，由《联合早报》副总编辑韩咏红主持的国际时事播客《东谈西论》，每周探讨国际热点话题，分析国际时政动态。每逢星期二新加坡时间晚上7时更新。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容