【东谈西论】向左看向右转——法国总统大选为何这么重要？



被媒体称作是“法国最危险的女人”的勒庞，将在4月24日举行的法国总统选举中，与现任总统马克龙对决。53岁的勒庞主张反移民、反北约，还曾主张法国应该退出欧元区。她这次获得许多选民支持，让马克龙的连任面对变数。勒庞为什么能吸引到这么多支持者？极右翼势力正如何影响法国与欧盟的未来？ 中国人民大学国际关系教授、欧盟研究中心主任、欧盟“让·莫内”讲席教授王义桅为大家解读。

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01:34 举世瞩目的法国总统选举

06:17 向左走向右走

09:51 勒庞的魅力

18:53 倘若勒庞当选

20:13 马克龙的胜算

22:09 问答时间

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