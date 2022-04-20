本周华盛顿系列国际会议 耶伦将吁主要经济体对俄经济施压

美国财政部高官说，耶伦认为“俄罗斯入侵乌克兰显示，世界上最大的经济体必须团结起来捍卫国际秩序，保护和平与繁荣”。“她将利用本周的系列会议与盟友合作，加大对俄罗斯的经济压力，减轻溢出效应。”

（华盛顿综合电）美国财政部长耶伦本周在华盛顿的一系列国际会议上，将呼吁主要经济体加大对俄罗斯经济施压，以惩罚它入侵乌克兰。

周一起召开的国际货币基金组织（IMF）和世界银行春季会议将聚焦俄乌战事及其对全球经济的影响。七国集团（G7）和二十国集团（G20）成员国的财政官员也将在本周开会。

美国财政部一名高官周一告诉媒体记者，耶伦认为“俄罗斯入侵乌克兰显示，世界上最大的经济体必须团结起来捍卫国际秩序，保护和平与繁荣”。

他说：“她将利用本周的系列会议与盟友继续携手合作，加大对俄罗斯的经济压力，同时减轻溢出效应。”

IMF和世行已经警告，战争给全球经济造成毁灭性重创，特别是在高通胀时期导致能源和食品价格持续上涨。

西方对莫斯科的制裁加剧了物价压力，最贫穷国家遭受的冲击最为严重。

这名高官说，耶伦对这些影响“深感担忧”，但“我们坚决要对俄罗斯及其领导层追责，也实施了严厉的制裁”。

他说，华盛顿也将继续尝试惩罚那些试图规避制裁的国家，并限制俄总统普京施展权力的能力；但他没有提到如何制裁或正在考虑哪些制裁对象。

美国副财政部长阿德耶莫在一个公开演讲中说，美国要“将俄罗斯的战争机器一件件地拆除，从而扰乱他们的军事工业体系和供应链”。

他说：“我们会继续利用制裁和出口管控来阻止俄罗斯获取所需，锁定它的关键领域如航天、电子和与国防相关的领域。”

据前述美国高官，耶伦将参加本周的重要会议，尤其是关注俄罗斯入侵后果的G20开幕会议。至于其他会议，只要有莫斯科官员出席，她就不会参加。

美国总统拜登早前提议将俄罗斯逐出G20。

法国一消息人士上周告诉法新社，世界其他主要经济体的官员也可能抵制有俄官员参加的会议。

预料，俄财政官员将以远程方式参加周三的G20会议。