乌军再次拒绝投降 马里乌波尔即将全面沦陷

（基辅综合电）乌克兰东南港市马里乌波尔的残余乌克兰军周三（4月20日）再次拒绝投降，不过，他们也表示几天甚至几个小时后该市就会全面沦陷。乌克兰说，与俄罗斯的和平谈判实际已冻结，很难说下一次直接谈判何时能够实现。

俄罗斯国防部周二再向马里乌波尔亚速钢铁厂的残余乌军发出最后通牒，要他们在莫斯科时间周三下午2时（新加坡时间周三晚上7时）至4时交出武器投降，但据亲俄的乌克兰分离分子说，期限将至时仅有五名乌军投降。

守卫该市的乌海军陆战队第36旅指挥官沃利那当天发布视频，呼吁国际社会协助疏散该市伤兵以及他们的家人。他说：“我们可能只剩下几天或几个小时的时间。敌军人数比我们多出数十倍，他们在空袭、炮轰、地面攻击，以及装备等各方面都占优势。”

俄罗斯国防部说，俄军3月11日包围马里乌波尔市时，当地乌军约有8100人。在随后的冲突中，乌方战损约4000人，另有1464名人投降。目前俄军已控制除亚速钢铁厂之外的马里乌波尔市所有城区，约2500名乌方武装人员和外国雇佣兵被围困在亚速钢铁厂内。

乌克兰周三宣布，同俄方达成初步协议，在马里乌波尔建立人道走廊。当天将有90辆巴士前往该市，预计疏散6000名妇孺与老人。马里乌波尔市长博伊琴科说，目前该市还约有10万人受困。

英国国防部说，随着俄军试图突破乌军防线，乌东顿巴斯地区的战斗越演越烈，俄军也继续在靠近乌东的边境集结兵力。

乌克兰总统顾问阿雷斯托维奇说，俄军正在强攻乌东卢甘斯克地区的鲁比日内市（Rubizhne）和波帕斯纳亚市（Popasna），并悄悄对东南部扎波罗热地区（Zaporizhzhia）发动攻势。在这同时，乌军在东北哈尔科夫地区展开反攻，解放了一些城镇。

美国总统拜登、英国首相约翰逊和加拿大总理特鲁多周二同其他盟友举行视频通话时，承诺向乌克兰运送更多火炮武器。消息人士说，拜登预计未来几天宣布再向乌克兰提供约8亿美元（约10亿9173万新元）的军事援助。

乌克兰谈判代表波多利亚克周二说，与俄罗斯的和平谈判实际已冻结。他认为，俄罗斯正专注于在顿巴斯展开第二阶段特别军事行动，因此无暇顾及谈判。乌克兰外长库列巴周二接受采访时表示，俄乌冲突将在战场上解决，而不是在谈判桌上决定。

周二，乌克兰基础设施部长库布拉科夫指出，超过30%的乌克兰基础设施在冲突中损毁，其中包括约300座桥梁、8000多公里的公路。库布拉科夫说，根据乌克兰政府评估，这些基础设施的损毁带来直接经济损失约千亿美元。