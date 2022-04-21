韩国放宽防疫措施新人纷纷筹办婚礼 各大酒店宴客厅与礼堂被预定一空

据酒店业透露，本月18日解除婚礼人数限制后，想盛大举行婚宴的人也剧增。据悉，在首尔首都圈的结婚礼堂，热门时段已被订满。

冠病疫情让很多原本打算结婚的新人被迫推迟了婚礼。随着韩国从本周一起放宽防疫限制措施，新人们终于等到了这一天纷纷筹办婚礼，韩国各大酒店宴客厅和结婚礼堂都被预定一空。

据统计，受疫情影响，2021年10月，韩国新人登记结婚人数，创同月历史新低。前10个月登记结婚新人约16万对，同比减少约10%。据酒店业界透露，今年1月至3月的喜宴预定率同比增加20至30%。政府本月18日解除婚礼人数限制后，想盛大举行婚宴的人也剧增。

韩姓上班族（31岁）透露，这周已经收到了两张喜帖，想到要包红包感到压力。

据悉，在首尔首都圈的结婚礼堂，许多中午12时至下午2时的热门时段已经订满。如果要在今年年底举行婚礼，只能选在上午11时或下午4时至6时的时段。虽然非首都圈的婚宴预定没有那么紧张，但人气较高的结婚礼堂还是一样红火。

尤其是受到疫情的打击，韩国全境的结婚礼堂数量从2020年1月的893处减至今年1月的783处，使结婚场地出现供不应求的现象。

在水源经营结婚礼堂的有关人士说，被视为结婚淡季的7月至8月的喜宴也被预定一空。若秋天或冬天举行婚礼，只能等到明年才行。

首尔新罗、乐天等的主要五星级酒店婚宴市场也非常火爆，今年年底的喜宴预定已经爆满，开始让人预定明年的喜宴。

除了结婚场地，拍婚纱照、租礼服、化妆也一样难预定。

准备明年3月结婚的刘先生（28岁）说，为了拍婚纱照，找了几家摄影工作室，发现最快也是11月才能拍。我以为现在预定明年3月的婚宴还早，没想到这么多人要结婚。

首尔一家婚纱策划人李老板（38岁）说:“我们合作的81家摄影工作室今年已经满档状态，47家婚纱租赁店最快到11月份才能租礼服。”

韩国婚礼协会相关人士表示，在疫情期间，许多结婚礼堂都因防疫限制措施关闭。结婚礼堂不会马上多起来，预计暂时继续出现婚宴难订情况。

另一方面，韩国中央防疫对策本部昨日通报，过去24小时新增11万1319起确诊病例及166起死亡病例。至于重症患者比前一天减少26人，达808起。目前，多达87%的人口已完成疫苗接种及64.4%施打了追加剂。