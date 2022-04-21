领先优势再扩大马克龙有望连任 分析：勒庞翻盘可能性被低估

根据最新三项民调结果，马克龙的平均支持率为55.83%，较周五高出一个百分点，且比第一轮投票前五项民调的平均值高出三个百分点以上。然而，金融分析员警告，不能排除勒庞可能当选。

（巴黎综合电）最新一轮的民调结果显示，法国总统马克龙在总统选举中的领先优势进一步扩大，有望赢得第二个任期。但分析员警告，极右翼候选人勒庞翻盘的可能性被低估了，若她爆冷当选，这将给金融市场带来和英国脱欧一样剧烈的冲击。

根据周二（4月19日）公布的三项民调结果，马克龙的平均支持率为55.83%，较周五高出一个百分点，且比第一轮投票前五项民调的平均值高出三个百分点以上。

不过，马克龙及其盟友都警告，他并非胜券在握。法国总理卡斯泰周二说：“这场竞选尚未尘埃落定。我们必须说服法国人，马克龙的政策对法国和他们来说都是最好的。”卡斯泰的前任菲利普指出，选举仍存在许多未知数。

金融分析员也警告，不能排除勒庞可能当选。巴黎金融公司Aurel BGC交易员哈西德说：“我仍然认为马克龙会获胜，总统辩论之后的民调将是至关重要的。这不会是第一次出现令人意外的投票结果，英国的脱欧公投就是如此。”

英国脱欧公投后的两天里，英国富时（FTSE）100指数下跌了5.6%，欧洲斯托克（Stoxx）600指数更暴跌11%。分析员预测，勒庞当选将引发“黑色星期一”股灾，斯托克600指数可能下跌6%，法国CAC 40指数跌幅则会更大。

法国总统选举电视辩论于当地时间周三晚（新加坡时间凌晨）举行，辩论主题预计包括购买力、退休制度改革、国际事务、欧洲事务、安全、移民、教育和环境。这是马克龙和勒庞在24日的第二轮投票前唯一的同台舌战，两人的表现可能对结果起到决定性作用。

预料，马克龙将试图把勒庞描绘成一个在外交政策上不可信任、对经济和欧盟来说都是危险的候选人。勒庞则可能抨击马克龙的政策与执政表现，并试图营造较温和与可靠的形象。

专家：选举结果取决于左翼选民是否会去投票

民调机构Elabe的负责人萨纳内斯指出，选举结果在很大程度上将取决于左翼选民是否会去投票，以及投票给谁。“这场辩论可能改变战局，特别是对勒庞来说。她需要聚集愤怒的选民，马克龙则需要安抚他们。”

极左政党“不屈法国”党魁梅朗雄支持者的选票流向何处尤为关键。梅朗雄在第一轮投票中得票率排名第三。Elabe周二公布的民调显示，投选梅朗雄的选民中有42%准备投给马克龙，这较上周上升了7%。