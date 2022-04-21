耶伦：俄乌战争加剧粮食不安全状况 全球超过1000万人恐陷贫困

（华盛顿综合电）美国财政部长耶伦说，俄乌战争加剧了“本已严峻”的世界粮食不安全状况；价格和供应冲击加剧了全球通货膨胀压力，恐导致至少1000万人陷入贫困。

耶伦周二在财政部一场活动上说，战争爆发前，就有超过8亿人或全球10%人口面对长期粮食不安全的困扰，估计仅食品价格上涨就可能使至少1000万人陷入贫困。

她说，各国应避免可能进一步推高价格的出口禁令，同时加强对弱势群体和小农的支持。

耶伦说：“我想说明一点：这是俄罗斯的行为所致。”她补充说，美国正在与伙伴和盟国合作，“帮助减轻俄罗斯鲁莽战争对世界上最弱势群体的影响”。

德国财长林德纳代表七国集团（G7）发言时说，须要采取针对性和协调一致的行动来应对粮食价格上涨。她呼吁所有国家“保持农业市场开放，不囤积库存，不对农产品或营养品施加不合理的出口限制”。

他说，目前由德国领导的G7承诺与国际金融机构和志同道合的政府组织合作，灵活应对粮价飙涨问题。

美国财政部说，与会者同意制定一项“行动计划”来解决问题，列出协调应对的联合原则，并制定短期和长期行动计划。

尽管美国继续升级对俄罗斯的制裁和其他经济措施，耶伦强调，华盛顿致力于必要的人道援助，并确保粮食和农产品的供应，以造福世界各地人民，

她说，加强长期韧性也很重要，并呼吁国际金融机构帮助缓解全球肥料短缺问题，以及食品和关键物资的供应链中断问题。

她说，金融机构可以增加对农业产能和复原力的投资，以促进国内粮食生产。

美国财政部说，引入包括私营部门在内的额外资金来源也很重要。