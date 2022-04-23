马克龙和勒庞支持率差距进一步扩大 德西葡领导人吁法选民别投票给勒庞

勒庞在经济领域的弱点如今更为明显，马克龙执政经验丰富的形象则在俄乌战争爆发之际为他加分，两人的支持率差距进一步扩大到12个百分点。德国总理朔尔茨、西班牙首相桑切斯和葡萄牙总理科斯塔也呼吁法国选民不要投票给勒庞。

（巴黎综合电）法国星期天举行总统选举第二轮投票，寻求连任的马克龙和极右翼候选人勒庞的支持率差距进一步扩大到12个百分点，勒庞看来难以在最后几天的竞选活动中力挽狂澜。

勒庞在经济领域的弱点如今更为明显，马克龙执政经验丰富的形象则在俄乌战争爆发之际为他加分，就连欧洲领袖如德国总理朔尔茨、西班牙首相桑切斯和葡萄牙总理科斯塔也呼吁法国选民不要投票给勒庞。

三国领袖在法国《世界报》周四发表的一篇评论文章中指出，欧洲的民粹主义者和右翼人士将俄罗斯总统普京视为意识形态和政治上的榜样，并与普京的民族主义主张相呼应。他们提醒欧洲民众，不管勒庞如何试图保持与俄罗斯的距离，人们应注意这一点。

法媒：三国领导人表态是“极不寻常干预”

三国领导人一致认为，法国大选第二轮投票对三国来说不同寻常，三国将面临与谁领导的法国成为伙伴的问题。对他们来说，选择民主候选人马克龙比选择极右翼候选人勒庞更符合各国和欧盟的整体利益。三国领导人的表态被法国媒体称为“极不寻常的干预”。

根据彭博社周四发布的民调结果，马克龙以56.2%的平均支持率领先勒庞的43.8%，两人支持率的差距要比五年前来得大。但分析认为，如果勒庞在星期天的第二轮投票中赢得超过40%的选票，就等于她获得近半选民的认可，反观马克龙未来在推行改革议程时将面临重重困难。

马克龙如今要积极争取的是左翼选民的支持，才有望锁定胜局。在最后的冲刺中，马克龙和勒庞都将目光投向左翼选民，尤其是极左政党“不屈法国”党魁梅朗雄的支持者。在本月10日举行的首轮投票中，梅朗雄排名第三。

投票日前一天不得举行竞选宣传活动。马克龙周四前往巴黎北郊塞纳—圣但尼省拉票，当地不少居民收入较低，重点关注住房和购买力问题。在首轮投票中，马克龙在当地得票率远低于梅朗雄。

勒庞周四则前往法国北部上法兰西大区，当晚在阿拉斯举行集会活动。阿拉斯原本被视为极右翼阵营大本营，但在首轮投票中，她的得票率略微落后于马克龙。