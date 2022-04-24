本届大选形势与特朗普当年入主白宫前情况相似 马克龙：民调领先不保证会在大选胜出

马克龙周五接受法国BFM电视频道访问时说，法国这次的选举与美国2016年总统大选非常相似，同样涉及有关国家方向的基本选择。不论是当年的美国总统选举或是英国脱欧公投，民调都无法准确预测最终的结果。

（巴黎综合电）法国星期天举行总统选举第二轮投票，寻求连任的马克龙在选举前夕提醒选民，法国本届大选的形势与美国前总统特朗普当年入主白宫前的情况相似，他目前在民调中的领先优势并不保证肯定会在大选中胜出。

周五是法国选举竞选活动的最后一天，周六为选前“静默期”。马克龙周五接受法国BFM电视频道访问时说，法国这次的选举与美国2016年总统大选非常相似，同样涉及有关国家方向的基本选择。

他也指出，不论是当年的美国总统选举或是英国脱欧公投，民调都无法准确预测最终的结果。他说：“他们隔天醒来，就像是宿醉后出现头痛一样。”

马克龙支持率比勒庞 领先10至14个百分点

根据选前的最后民调，马克龙的支持率领先极右翼对手勒庞10至14个百分点，远超出误差范围。

不过，每10个选民当中就有近三人表明不会投票或尚未决定要投给哪一位候选人。这意味着，与当年英国公投出现脱欧结局，以及特朗普当选美国总统一样，勒庞也并非完全毫无胜算。

马克龙周五在南部村庄的竞选活动上告诉选民，星期天的第二轮决选宛如对法国未来的公民投票。

他说：“4月24日是有关支持或反对欧洲的公投……是有关支持或反对一个世俗、团结、不可分割的法国的公投。”

法国主要民调机构周四和周五公布的调查结果显示，马克龙的支持率维持稳定或略微上升，介于55.5%至57.5%。

不过，调查结果也发现，投票率将介于72%至74%之间，是自1969年以来总统决选的最低水平。

勒庞竞选焦点放在人民就业与福利

哈里斯民调机构的利维说：“可能会有一部分我们一直没有计算在内的选民突然决定投票……但这个风险似乎不大，因为这是两轮投票的体制。”他指出，英国脱欧和特朗普当选都只经过一轮投票。

勒庞提出的政策包括禁止在公共场合戴穆斯林头巾，她在大选中把竞选焦点放在人民的就业与福利，并指责马克龙代表了精英主义。

不过，一些选民仍对她的极右立场感到疑虑。在首轮投票中投给极左派候选人梅朗雄的玛德丽是摩洛哥裔，她表明会在第二轮投票改而支持马克龙。她说：“我为自己和孩子感到焦虑……我不明白她为何针对戴头巾的女性。”