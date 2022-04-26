原先担心极右翼人物掌权 马克龙连任法国总统欧盟松一口气

马克龙发表胜利演说时承认法国深陷分裂，“许多选民投票给我不是因为支持我的想法，而是为了阻挡极右翼上台”。他对这些选民说，他明白他们的一票所赋予他的责任。

（巴黎综合电）法国总统选举，现任总统马克龙胜出，担心极右翼人物在法国掌权的欧盟松了一口气。不过，本次大选的高弃票率、民粹主义崛起等问题，预示着马克龙未来执政之路充满挑战。

法国内政部周一凌晨公布，在24日的总统选举第二轮投票中，马克龙获得58.55%的有效选票，极右翼候选人勒庞得票率则为41.45%。此次投票率为71.99%，是1969年以来最低的。投出有效选票者占选民总数的65.80%。即有约6%的选民投了废票或白票，表达他们对两名候选人都不满意。

就在大选结果宣布后，法国多处爆发抗议，众多示威者与巴黎警方发生冲突，防暴警察用盾牌和警棍压制，甚至动用了催泪瓦斯。

马克龙星期天晚上在埃菲尔铁塔前发表胜选演说，承诺对支持极右翼的选民的愤怒与不满做出回应。（路透社）

初步民调结果显示，约有三分之二的工薪阶层选民投选了在竞选中主打物价与民生议题的勒庞，马克龙则获得相同比例的白领和退休选民支持。

法国政治学者费里指出，法国人曾对马克龙寄予厚望，但是五年过去，在马克龙承诺的退休制度、生态转型、教育等领域，法国人没能看到“重要的改革”。相反，公共支出激增，政府背负巨额债务，状况不佳的法国“被撕裂”，对政府的失望和对变革的渴望，使很多法国人转向支持极右翼民粹主义。

马克龙在巴黎埃菲尔铁塔前发表胜利演说时承认法国深陷分裂，“许多选民投票给我，不是因为支持我的想法，而是为了阻挡极右翼上台”。他对这些选民说，他明白他们的一票所赋予他的责任。

马克龙承诺其第二个任期将同过去五年不同。他说：“对于导致许多同胞投票给极右翼的愤怒和不满，我们须找到解决方案。”

勒庞认为自己虽败犹胜，她在确定败选后含笑与母亲皮埃雷特拥抱，在场支持者鼓掌支持。（法新社）

勒庞已接受败选，但仍斗志高昂，她表明“绝不会抛弃”法国人民，并呼吁马克龙的其他对手与国民联盟携手合作。她在巴黎告诉支持者：“今晚，我们启动了议会选举的大战。”

焦点转向6月议会选举

随着总统大选落幕，法国各政党都把目光投向6月12日和19日的议会选举。若马克龙的共和国前进党无法赢得多数议席，总理职位将落入其他政党手中，总统的权力就会受严重削弱。在总统选举第一轮投票得票率第三的极左派领导人梅朗雄是总理职位的争夺者之一，他形容6月的议会选举是总统选举的“第三轮”。

欧洲多位领导人为法国极右翼未能上台执政松了一大口气。欧洲理事会主席米歇尔表示：“在目前的艰难时期，我们尤其需要一个强大的欧洲，也需要一个致力于让欧洲更加独立自主的法国。”他表示，欧盟可以“再依靠法国五年”。

德国总理朔尔茨说，法国选民“对欧洲投了强有力的信心票”。意大利总理德拉吉说，马克龙胜选“对整个欧洲来说是好消息”。

美国总统拜登也对马克龙胜选表示祝贺。拜登通过推特说，法国是“回应全球挑战的关键伙伴”，他期待两国继续就乌克兰、民主和气候变化等问题密切合作。

中国、英国、乌克兰、加拿大、澳大利亚、印度等其他多国领导人也对马克龙连任表示欢迎。中国国家主席习近平表示，愿意继续同马克龙携手，推动中法关系不断迈上新台阶，造福两国人民和世界人民。

法国选举结果出炉后，欧元一度短暂上涨，但美国可能快速加息与中国冠病疫情蔓延的忧虑，打消了马克龙当选带来的乐观情绪，使欧元区斯托克50指数期货在周一开盘后下滑1.7%。