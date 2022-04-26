美外交人员本周逐步回返基辅 乌克兰将获更多军援

（华盛顿综合电）美国在国务卿和国防部长访问乌克兰后宣布，美国外交人员本周将开始回返基辅，美国也将为乌克兰提供更多军援。另有消息说，俄罗斯已没有谈和意愿，决意在乌克兰占领更多土地。

美国国务院一名官员透露，国务卿布林肯和防长奥斯汀周日在基辅同乌克兰总统泽连斯基会晤，表达了美国的支持，包括外交官将重返和提供另一批超过7亿美元（近10亿新元）的直接和间接军事援助。

官员说，最新配套中，3亿美元供乌克兰购买武器，另4亿美元用来协助运送武器给乌克兰的区域盟友补充军库，它们是中欧、东欧和巴尔干的15个国家。他说，自战事爆发以来，美国承诺给乌克兰的军援累计约37亿美元。

总统拜登周一将正式提名现任驻斯洛伐克大使出使乌克兰，填补这个已悬空超过两年的职位。官员说，尽管欧洲一些国家已重新开放驻基辅的大使馆，但美国外交官只会逐步返回。美国是在俄国侵乌之前两周从基辅大使馆撤走人员。

这是俄乌战争爆发两个月来，第一次有美国政府核心高官访乌。两人周六先到波兰，周日晚上由陆路进入乌克兰。

布林肯周一回返波兰后告诉记者，只要乌克兰获得应有的配备和支持，就能击退敌军。“胜利的第一步是相信自己会赢……他们相信他们会取得胜利，只要有对的配备、对的支持。”

俄罗斯警告美国不要再向乌克兰输送武器，指这将导致局势进一步恶化。俄驻华盛顿大使安东诺夫周一接受俄国家电视台采访时说，俄国已向美国发出外交照会，对美国持续为乌克兰提供军援表达关切。

知情者称普京放弃谈判

另一方面，知情者透露，俄罗斯总统普京已放弃通过外交途径结束战争，而把目标转向攻占更多乌克兰领土。

据《金融时报》引述数知情者报道，普京最近告诉参与俄乌谈判的官员，他看不到通过和谈解决问题的前景。

知情者说，普京在上个月俄军遭受重挫后，曾认真考虑同乌克兰达成和平协议。不过，随着乌方一再指俄军在布查镇犯下战争罪后，和谈便停滞。俄军黑海舰队旗舰莫斯科号沉没后，普京更为震怒，因为这使他蒙羞。普京称，和平努力已陷入死局，他不会签署任何协议。

据报道，乌克兰官员表示担心，普京正如日前一名俄罗斯将领公开说的，下来除了要全面控制乌东顿巴斯地区，还要占领整个东南部。他们也担心，俄军若在军事上继续遭遇挫败，普京政府可能真的会诉诸战术核武器。