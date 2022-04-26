【东谈西论】拜登与亚细安之约



美国总统拜登将在今年5月12日和13日于华盛顿特区举行美国—亚细安特别峰会。峰会原定在3月底举行特别峰会，但因部分成员国领导人无法成行而延后。拜登政府积极强化与亚细安的关系，但针对中国的意图也昭然若揭。面对俄乌战争、中美关系等课题，亚细安各国会如何抉择？听《联合早报》副总编辑韩咏红和国际组副主任吴汉钧梳理分析。

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01:40 美国和亚细安终于敲定峰会日期

06:15 国际外交聚焦东南亚

20:01 回教世界比较喜欢普京？

25:51 问答时间

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