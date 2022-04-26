【东谈西论】拜登与亚细安之约

编导 /
韩咏红 黄子琛

发布 / 2022年4月26日 7:00 PM

美国总统拜登在2021年出席线上举行的第九届亚细安—美国峰会。（路透社）
美国总统拜登在2021年出席线上举行的第九届亚细安—美国峰会。（路透社）

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美国总统拜登将在今年5月12日和13日于华盛顿特区举行美国—亚细安特别峰会。峰会原定在3月底举行特别峰会，但因部分成员国领导人无法成行而延后。拜登政府积极强化与亚细安的关系，但针对中国的意图也昭然若揭。面对俄乌战争、中美关系等课题，亚细安各国会如何抉择？听《联合早报》副总编辑韩咏红和国际组副主任吴汉钧梳理分析。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

  • 01:40 美国和亚细安终于敲定峰会日期
  • 06:15 国际外交聚焦东南亚
  • 20:01 回教世界比较喜欢普京？
  • 25:51 问答时间

延伸阅读：

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