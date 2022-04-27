金正恩决心发展核武 “不限于防止战争单一用途”

朝鲜领导人金正恩25日在平壤举行的人民革命军90周年阅兵式上表示，核武并非仅用来防止战争发生，也会用于国家根本利益可能受到侵害时，并表明进一步发展核武的决心。

朝中社昨日报道，朝鲜25日晚上9时起在平壤金日成广场举行阅兵式。身穿白色元帅服的金正恩与夫人李雪主出席。

金正恩演讲时说：“朝鲜将继续采取能最快加强核武能力的措施。虽然朝鲜是为遏制战争研发核武，但若在这片土地可能发生我们不希望的状况时，将不会局限于防止战争的单一用途。”

他指示，应随时做好使用核武的准备，以坚守使命及发挥朝鲜特有的遏制力。

分析指出，过去朝鲜一直主张核武是“遏制战争的手段”。朝鲜似乎把遏制战争的范围扩大到非军事状况，例如包括应对“对朝制裁”等。过去朝鲜在形式上持有“不先使用核武器的原则”，如今朝鲜的态度已变得更有攻击性。

阅兵式上最引人瞩目的是“火星-17”型洲际弹道导弹。朝鲜于2020年10月的阅兵式上首次公开四枚火星-17后，仅在今年至少试射了三枚。如果以首次公开的四枚来计算，该导弹应该只剩一枚才对，但此次阅兵式上至少公开了三枚。

对此，专家猜测，这些可能是量产的。朝鲜可能在几个月内再试射火星-17。

西江大学国际研究生院教授金在天则指出，虽然朝鲜3月底宣传成功试射了火星-17，但韩美认为那次发射的是火星-15的改良型，所以朝鲜想在阅兵式上发出火星-17型可以切实投入到作战能力的信息。另外，新亮相的潜射弹道导弹比去年1月的阅兵式上的导弹相比，弹头部分变大，长度也变长。

韩国峨山政策研究所研究员杨旭认为，朝鲜为了增加射程，可能进行了改良。考虑到这枚新型潜射导弹的尺寸，它可以装到朝鲜正在新浦船厂建造的3000吨级弹道导弹常规潜艇上。据悉，该级潜艇于2019年开始建造，目前已进入了最后阶段。