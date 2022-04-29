多国儿童患病因不明急性肝炎 美国一疑似患者病亡

（华盛顿综合电）近期多国出现原因不明的儿童急性肝炎病例，美国有至少六个州报告确诊或发现疑似病例，其中一名疑似患者病亡。

继阿拉巴马、北卡罗莱纳和伊利诺伊之后，特拉华州周二通报一起原因不明的儿童急性肝炎病例；纽约和威斯康星两州卫生当局正调查几起疑似病例。

美国首席传染病专家福奇指出，当局还在收集有关这种疾病的报告，现在谈论发病原因为时过早。

他说：“这仍是一个谜。这种疾病似乎与腺病毒（adenovirus）有关，但还不能肯定。”

阿拉巴马州此前报告九起确诊病例，患者介于一岁至六岁，患病前身体健康。实验室检测显示，几名患者感染了41型腺病毒，这种病毒通常会引起小儿急性肠胃炎，即俗称的肠胃感冒（stomach flu）。

北卡罗莱纳上个月通报两起确诊病例，患者都已康复，他们都没有感染腺病毒。伊利诺伊州周一报告三起确诊病例，其中一人须要换肝。

特拉华州的确诊患者不到五岁，目前住院治疗。

威斯康星州周三说，正调查四起疑似病例，其中一名患者病亡，若确定为不明儿童肝炎病例，这将是美国首起死例。其他州属正密切留意州内是否有疑似病例。

美国疾病控制与预防中心（CDC）已指示各地卫生官员通报自去年1月以来涉及16岁以下儿童的不明原因肝炎病例。

12国通报169起病例 17人须换肝至少一死

截至本月21日，共有12个国家向世界卫生组织通报169起原因不明的儿童急性肝炎病例，当中多数病例来自英国。患者介于一个月大至16岁，17人须进行移植肝脏，至少一人死亡。

实验室分析结果已排除这些病例由常见的甲、乙、丙、丁、戊型肝炎病毒导致的可能性。由于在部分样本中发现腺病毒与冠病病毒，研究人员正调查这两种病毒是否与儿童肝炎病例有关。

美国传染病学会会员蒂娜指出，不明儿童肝炎病例成群出现，因此可能是由病毒引起的，但专家仍不清楚是什么病毒。

美国传染病专家：冠病导致肝炎可能性不大

她说，全球病例中约有75％与腺病毒有关，但“不寻常的是，腺病毒通常不会导致无长期健康问题的儿童患上严重肝炎”。

她指出，尽管几名患者同时感染冠病，但冠病病毒导致肝炎的可能性不大。

腺病毒是一类常见病毒，会引起一系列轻微疾病，包括感冒、呕吐和腹泻，通常不会引起肝炎。

腺病毒科病毒是幼儿发热性疾病的重要病因，最常引起上呼吸道综合征，也可致肺炎。

腺病毒通常在人与人之间传播，并通过接触受污染的表面以及通过呼吸道传播。